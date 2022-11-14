Команда італійських вчених з Університету Мілано-Бікокка під час дослідження висунула гіпотезу, що пиво з хмелем в помірних кількостях може допомогти зменшити деменцію.

Повідомляється, що під час наукової роботи було протестовано чотири поширені різновиди екстрактів квіток хмелю, які містяться в пиві. Мета – з’ясувати, наскільки добре вони допомагають запобігти злипанню білків мозку, що може призвести до хвороби Альцгеймера.

– Екстракти квіток хмелю використовуються у всіх сортах пива і містять натуральні антиоксиданти, які, як вважається, захищають клітини організму, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Під час тестування дослідники піддавали хміль впливу амілоїдних білків і нервових клітин людини і змогли заблокувати бета-амілоїдні білки від утворення скупчень навколо клітин.

З’ясувалося, що екстракти хмелю також запускають відновлення, що звуться аутофагічними шляхами, коли організм руйнує і повторно використовує старі частини клітин для підвищення ефективності.

Хоча результати жодним чином не свідчать про те, що люди повинні пити більше пива, оскільки алкоголь є фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера, дослідники виявили, що хміль може бути основою для продуктів, що знижують ризик нейродегенеративних захворювань.

Відзначається, що хміль також можна знайти в трав’яних чаях і безалкогольних напоях.

Що потрібно робити в разі отруєння пивом, читайте в нашому матеріалі.