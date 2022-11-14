Команда итальянских ученых из Университета Милано-Бикокка в ходе исследования выдвинула гипотезу, что пиво с хмелем в умеренных количествах может помочь уменьшить деменцию.

Сообщается, что в ходе научной работы было протестировано четыре распространенные разновидности экстрактов цветков хмеля, которые содержатся в пиве. Цель — выяснить, насколько хорошо они помогают предотвратить слипание белков мозга, что может привести к болезни Альцгеймера.

— Экстракты цветков хмеля используются во всех сортах пива и содержат натуральные антиоксиданты, которые, как считается, защищают клетки организма, — говорится в сообщении.

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В ходе тестирования исследователи подвергли хмель воздействию амилоидных белков и нервных клеток человека и смогли заблокировать бета-амилоидные белки от образования скоплений вокруг клеток.

Выяснилось, что экстракты хмеля также запускают обновления, называемые аутофагическими путями, когда организм разрушает и повторно использует старые части клеток для повышения эффективности.

Хотя результаты никоим образом не предполагают, что людям следует пить больше пива, поскольку алкоголь является фактором риска развития болезни Альцгеймера, исследователи обнаружили, что хмель может быть основой для продуктов, снижающих риск нейродегенеративных заболеваний.

Отмечается, что хмель также можно найти в травяных чаях и безалкогольных напитках.

Что нужно делать, в случае отравления пивом, читайте в нашем материале.