Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Ученые выяснили, что пиво может помочь бороться с болезнью Альцгеймера

14 ноября 2022, 12:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ученые выяснили, что пиво может помочь бороться с болезнью Альцгеймера
Источник: Depositphotos

Команда итальянских ученых из Университета Милано-Бикокка в ходе исследования выдвинула гипотезу, что пиво с хмелем в умеренных количествах может помочь уменьшить деменцию.

Сообщается, что в ходе научной работы было протестировано четыре распространенные разновидности экстрактов цветков хмеля, которые содержатся в пиве. Цель — выяснить, насколько хорошо они помогают предотвратить слипание белков мозга, что может привести к болезни Альцгеймера.

— Экстракты цветков хмеля используются во всех сортах пива и содержат натуральные антиоксиданты, которые, как считается, защищают клетки организма, — говорится в сообщении.

Читайте также:
Ученые выяснили, что пиво может помочь бороться с болезнью АльцгеймераПиво может быть полезным: ученые озвучили топ-4 интересных свойства

Сейчас смотрят

В ходе тестирования исследователи подвергли хмель воздействию амилоидных белков и нервных клеток человека и смогли заблокировать бета-амилоидные белки от образования скоплений вокруг клеток.

Выяснилось, что экстракты хмеля также запускают обновления, называемые аутофагическими путями, когда организм разрушает и повторно использует старые части клеток для повышения эффективности.

Хотя результаты никоим образом не предполагают, что людям следует пить больше пива, поскольку алкоголь является фактором риска развития болезни Альцгеймера, исследователи обнаружили, что хмель может быть основой для продуктов, снижающих риск нейродегенеративных заболеваний.

Отмечается, что хмель также можно найти в травяных чаях и безалкогольных напитках.

Что нужно делать, в случае отравления пивом, читайте в нашем материале.

Источник
New York Post
Теги
лікування Наукові дослідження Пиво хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь