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Пиво может быть полезным: ученые озвучили топ-4 интересных свойства

5 августа 2022, 16:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Пиво может быть полезным: ученые озвучили топ-4 интересных свойства

Сегодня, 5 августа, международный день пива. Пиво как вид алкоголя принято считать вредным для здоровья. И это так, если пить слишком много некачественного продукта. Однако умеренное количество качественного напитка способно позитивно повлиять на некоторые процессы организма.

К таким выводам пришли ученые из Испании, которые с 2007 по 2020 год изучали влияние алкоголя на здоровье, результаты своего исследования они опубликовали в международном журнале Nutrients.

Польза пива

  • Может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний

Пять из шести исследований, выбранных для обзора, подтвердили защитный эффект умеренного употребления алкоголя против сердечно-сосудистых заболеваний.

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  • Помогает предотвращать диабет у мужчин

По данным ученых, у мужчин, которые воздерживаются от алкоголя вообще, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял умеренное количество пива.

  • Может позитивно влиять на плотность костей

Результаты исследования показали, что полный отказ от пива был связан с увеличением риска переломов. У тех, кто пил время от времени умеренно, он был ниже.

  • Снижает уровень холестерина

Ученые утверждают, что пиво способствует повышению уровня хорошего холестерина и регулирует переработку плохого в организме.

Источник: Eat This, Not That

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Здоровое питание Пиво
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