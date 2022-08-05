Сьогодні, 5 серпня, міжнародний день пива. Пиво як вид алкоголю прийнято вважати шкідливим для здоров’я. І це так, якщо пити занадто багато неякісного продукту. Однак помірна кількість якісного напою здатна позитивно вплинути на деякі процеси організму.

Таких висновків дійшли науковці з Іспанії, які з 2007 до 2020 року вивчали вплив алкоголю на здоров’я, результати свого дослідження вони опублікували в міжнародному журналі Nutrients.

Користь пива

Може захистити від серцево-судинних захворювань

П’ять із шести досліджень, обраних для огляду, підтвердили захисний ефект помірного вживання алкоголю проти серцево-судинних захворювань.

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Допомагає запобігати діабету в чоловіків

За даними науковців, у чоловіків, які утримуються від алкоголю взагалі, ризик розвитку порушення регуляції глюкози був значно вищим, ніж у тих, хто час від часу вживав помірну кількість пива.

Може позитивно впливати на щільність кісток

Результати дослідження показали, що повна відмова від пива була пов’язана зі збільшенням ризику переломів. У тих, хто пив час від часу, він був нижчим.

Знижує рівень холестерину

Дослідники стверджують, що пиво сприяє підвищенню рівня хорошого холестерину і регулює переробку поганого в організмі.

Джерело: Eat This, Not That