Пивний живіт – це накопичення вісцерального жиру в животі (у черевній зоні). Найчастіше від цієї проблеми страждають чоловіки, однак у жінок він також може бути.

Цей вид жирових відкладень отримав таку назву, оскільки часто з’являється у чоловіків, які зловживають пивом. Однак не лише велика кількість цього алкогольного напою може привести до його появи.

Разом з консультантом з харчування Тимофієм Товстиженком Факти ICTV розібралися у причинах появи пивного живота, як його позбутися, а також чи завжди шкідливий вісцеральний жир.

Що таке пивний живіт

– Пивний живіт – це вісцеральний жир, який накопичується у зоні живота. Уявіть собі сітку, на яку нанизуються жирові клітини. Це спеціальне місце, де організм збирає зайву енергію у вигляді жиру, – каже Тимофій Товстиженко.

До речі, вісцеральний жир накопичується не лише на животі, а й навколо внутрішніх органів – серця, печінки та навколо судин. Нормальна його кількість захищає їх, проте надлишок призводить до проблем зі здоров’ям.

Вісцеральний жир на животі – біологічно активні жирові відкладення, які не приносять користі у сучасному світі, але свідчать про неправильний спосіб життя, порушені харчові звички.

Причини появи пивного живота

Попри стереотипи, не лише пиво провокує появу пивного живота. Це не залежить від регулярного вживання цього та інших видів алкогольних напоїв. Причиною є одномоментне споживання великої кількості висококалорійної їжі.

– Пивний живіт так називають, тому що в одній пляшці пива 0,5 л міститься близько 200 ккал. Якщо людина випиває 2 л пива, то вона споживає до 1 000 ккал швидких вуглеводів, які жодним чином не витрачаються. Вони знаходять найкоротший шлях у ці жирові відкладення, – пояснює консультант з харчування.

По суті, велика кількість майже будь-якої їжі, особливо з високим глікемічним індексом, може привести до цієї проблеми.

– Це може бути пюре з котлеткою або купа вермішелі з м’ясом. Велика порція і на ніч. Якщо регулярно так харчуватися, з’явиться вісцеральний жир, – продовжує Тимофій Товстиженко.

У списку особливо небезпечної їжі: перероблені м’ясні продукти (ковбаси, сосиски), фаст-фуд, шкідливі закуски (чіпси, сухарики), солодощі, випічка, газовані солодкі та несолодкі, алкогольні напої.

Чоловіки частіше страждають від пивного живота, тому що саме вони харчуються великими порціями.

Як прибрати пивний живіт

Швидко прибрати пивний живіт не вийде, проте позбутися його можна. Допоможе у цьому коригування харчування.

Тимофій Товстиженко назвав головні правила:

Знизити кількість продуктів з високим глікемічним індексом. Харчування частинами. Протягом дня потрібно їсти 5-6 разів невеликими порціями по 250-300 г. Прибрати швидкозасвоювані газовані напої – пиво, сидр, ситро. Додати до раціону більше клітковини у вигляді овочів та фруктів. Споживати достатню кількість білкової їжі.

Чи потрібен спорт

Активний спосіб життя допомагає довше залишатися здоровим, тому важливо рухатися. Однак спорт не позбавить пивного живота.

– Першочергово це зміна харчових звичок. На другому місці – заняття спортом, – коментує консультант з харчування.

До цього питання потрібно підходити серйозно. Не усі фізичні навантаження корисні людям з такою проблемою. Наприклад, прес качати їм небажано. Крім того, у людей з вісцеральним жиром підвищується внутрішньочеревний тиск, і вони можуть отримати травму судини. Також такі громадяни можуть страждати від головного болю, варикозного розширення вен, вони у зоні ризику розвитку інсульту, пояснює експерт.

– Під час бігу на них чекає задишка, біг із зайвою вагою також ушкоджує суглоби, – доповнює Тимофій Товстиженко.

Можна займатися помірною фізичною активністю – кататися на велосипеді, плавати, грати в активні ігри.

Але водночас пам’ятати, що проблема пивного живота вирішується на кухні, а не у спортзалі.

Психологічний аспект

Звичка багато їсти може виникати у людей через нестабільний психічний стан – підвищений рівень тривожності, страх, депресію, невпевненість у собі, занижену самооцінку. Тому іноді до корекції харчової поведінки варто долучати не лише консультантів з харчування, а й психологів, які допоможуть розібратися у собі та припинити переїдати.