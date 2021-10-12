Как мужчине убрать пивной живот

Пивной живот — это накопление висцерального жира в абдоминальной (брюшной) области. Чаще от этой проблемы страдают мужчины, однако у женщин он также может быть.

Этот вид жировых отложений получил такое название, поскольку зачастую появляется у мужчин, которые злоупотребляют пивом. Однако не только обилие этого алкогольного напитка может привести к его появлению.

Вместе с консультантом по питанию Тимофеем Товстыженко Факты ICTV разобрались в причинах появления пивного живота, как от него избавиться, а также всегда ли вреден висцеральный жир.

Что такое пивной живот

— Пивной живот — это висцеральный жир, который скапливается в районе живота. Представьте себе сетку, на которую нанизываются жировые клетки. Это специальное место, где организм собирает лишнюю энергию в виде жира, — говорит Тимофей Товстыженко.

К слову, висцеральный жир скапливается не только на животе, но и вокруг внутренних органов — сердца, печени, а также вокруг сосудов. Нормальное его количество защищает их, однако избыток приводит к проблемам со здоровьем.

Висцеральный жир на животе — биологически активные жировые отложения, которые не приносят пользы в современном мире, но свидетельствуют о неправильном образе жизни, нарушенных пищевых привычках.

Причины появления пивного живота

Несмотря на стереотипы, не только пиво провоцирует появление пивного живота. Это не зависит от регулярного употребления этого или других видов алкогольных напитков. Причиной является одномоментный прием большого количества высококалорийной пищи.

— Пивной живот так называют, потому что в одной бутылке пива 0,5 л содержится порядка 200 ккал. Если человек выпивает 2 л пива, то он потребляет до 1 000 ккал быстрых углеводов, которые никак не тратятся. Они находят самый короткий путь в эти жировые отложения, — объясняет консультант по питанию.

По сути, большое количество практически любой еды, особенно с высоким гликемическим индексом, может привести к этой проблеме.

— Это может быть пюре с котлеткой или гора вермишели с мясом. Большая порция и на ночь. Если регулярно так питаться, появится висцеральный жир, — продолжает Тимофей Товстыженко.

В списке особо опасной еды: переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски), фаст-фуд, вредные закуски (чипсы, сухарики), сладости, выпечка, газированные сладкие и несладкие, алкогольные напитки.

От пивного живота чаще страдают мужчины, потому что именно они питаются большими порциями.

Как убрать пивной живот

Быстро убрать пивной живот не выйдет, однако избавиться от него можно. Поможет в этом корректирование питания.

Тимофей Товстыженко назвал главные правила:

Снизить количество продуктов с высоким гликемическим индексом. Дробное питание. В течение дня нужно есть 5-6 раз небольшими порциями по 250-300 г. Исключить быстроусваиваемые газированные напитки — пиво, сидр, ситро. Ввести в рацион больше клетчатки в виде овощей и фруктов. Потреблять достаточное количество белковой пищи.

Нужен ли спорт

Активный образ жизни помогает дольше оставаться здоровым, поэтому важно двигаться. Однако спорт не избавит от пивного живота.

— В первую очередь это изменения пищевых привычек. На втором месте — занятие спортом, — комментирует консультант по питанию.

К этому вопросу нужно подходить серьезно. Не всякая физическая нагрузка показана людям с такой проблемой. Например, пресс качать им нежелательно. Более того, у людей с висцеральным жиром повышается внутрибрюшное давление, и они могут получить травму сосуда. Также такие граждане могут страдать от головных болей, варикозного расширения вен, они в зоне риска развития инсульта, объясняет эксперт.

— Во время бега их ожидает одышка, бег с лишним весом также повреждает суставы, — дополняет Тимофей Товстыженко.

Можно заниматься умеренной физической активностью — кататься на велосипеде, плавать, играть в активные игры.

Но при этом помнить, что проблема пивного живота решается на кухне, а не в спортзале.

Психологический аспект

Привычка много есть может возникать у людей из-за нестабильного психического состояния — повышенного уровня тревожности, страха, депрессии, неуверенности в себе, заниженной самооценки. Поэтому иногда к коррекции пищевого поведения следует привлекать не только консультантов по питанию, но и психологов, которые помогут разобраться в себе и перестать переедать.