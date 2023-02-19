Поговаривают, что в средневековье в европейских городах предпочитали слабоалкогольное пиво, чем грязную воду. Может, это преувеличение, но идея, что пиво в то время было важным пищевым фактором, выглядит вероятной.

В ту эпоху слабоалкогольное пиво являлось ценным источником энергии и питательных веществ, что давало возможность рабочим удовлетворять высокую потребность в энергии, обусловленную тяжелым физическим трудом.

Пиво вместе с хлебом, говядиной, мясными бульонами и молочными продуктами являлось основой диеты в госпиталях до XVIII века. Правда, пациентам с лихорадкой пиво не разрешалось.

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К увеличению уровня алкоголя в пиве привела индустриализация. Из-за энергетической плотности и высокого содержания углеводов пиво теперь вызывает отрицательные последствия.

В то же время, это увеличивает интерес к безалкогольному и слабоалкогольному вариантам напитка, особенно среди молодежи до 30 лет.

— Отмечу, что даже безалкогольное пиво содержит небольшое количество алкоголя, говорит врач-диетолог Олег Швец. — Согласно законодательству Украины в безалкогольном пиве объемная доля спирта составляет не более 0,5%.

Результаты исследований показывают, что умеренное потребление пива, как и вина, связано с пониженным риском заболеваний сердца и сосудов. Правда, эти исследования критикуются многими экспертами, а выводы считаются тенденциозными и во многом ошибочными.

Однако, если взглянуть на влияние безалкогольного пива на здоровье, то, конечно, нельзя не увидеть явных преимуществ: значительно меньшее содержание алкоголя и более низкая калорийность.

Разберемся, что ценного есть в напитке, и почему его стоит пить даже людям, по разным причинам не употребляющим алкоголь.

Пробиотики

Дрожжи обогащают пиво бактериями с пробиотическими свойствами. Было установлено, что ряд дрожжей, таких как Saccharomyces boulardii, играет немаловажную роль в лечении желудочно-кишечных расстройств. Пиво с использованием таких альтернативных дрожжей также может снизить содержание сахара в напитке или из-за медленного брожения производить меньше алкоголя.

В таких сортах пива, как фландрийский красный эль и бельгийский ламбик, используются бактерии, подобные содержащимся в живом йогурте. Но из-за обработки напитка для продления срока годности количество потенциальных пробиотических микроорганизмов уменьшается.

Живые пробиотики, положительно влияющие на композицию собственных бактерий в кишечнике и оказывающие иммуномодулирующее действие, содержатся только в свежем, непастеризованном и нефильтрованном пиве. Но это уменьшает срок его годности и быстро нарушает вкусовые качества.

Полифенолы

Эта группа соединений, содержащихся в хмеле и зерновых, снижает риск многих заболеваний, в частности сердечных.

Пиво, в том числе безалкогольное, может содержать более 50 таких соединений, способных восстанавливать здоровье желудочно-кишечного тракта и даже контролировать рост бактерий. Пиво, содержащее больше хмеля, например IPA, обычно имеет больше этих потенциально полезных полифенолов, чем лагер.

Безалкогольное пиво можно продавать как здоровый продукт. Так, безалкогольное пшеничное пиво может содержать электролиты, способствующие поглощению воды, чтобы облегчить пищеварение. Спортивные напитки с такими свойствами называют изотоническими. Пиво с низким содержанием алкоголя можно использовать для регидратации, особенно если добавить щепотку соли.

Пиво также является источником фолиевой кислоты и витамина B12, особенно выдержанного в бутылке.

Поклонники традиционного пива не воспринимают безалкогольное пиво как достойную альтернативу. Но усовершенствование методов пивоварения позволяет сохранять вкус и потенциальные преимущества для здоровья. А негативное влияние избытка алкоголя и калорий, характерное для обычного пива, уменьшается до минимума.

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Если вы решили отказаться от алкоголя и употребления традиционного пива, то сегодня можно найти много вкусных безалкогольных альтернатив. По крайней мере, вам будет гарантировано удовольствие, которое само по себе несет пользу для здоровья.

Источник: Олег Швец