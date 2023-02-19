Подейкують, що за середньовіччя у європейських містах віддавали перевагу слабоалкогольному пиву, аніж брудній воді. Може, це перебільшення, але ідея, що пиво в ті часи було важливим харчовим фактором, виглядає вірогідною.

У ту епоху слабоалкогольне пиво було цінним джерелом енергії та поживних речовин, що давало можливість робітникам задовольняти високу потребу в енергії, зумовлену важкою фізичною працею.

Пиво разом із хлібом, яловичиною, м’ясними бульйонами та молочними продуктами було основою дієти у шпиталях до XVIII століття. Щоправда пацієнтам з лихоманкою пиво не дозволялось.

Зараз дивляться

До підвищення рівня алкоголя в пиві призвела індустріалізація. Через енергетичну щільність і високий вміст вуглеводів пиво тепер викликає негативні наслідки.

Водночас це збільшує інтерес до безалкогольного та слабоалкогольного варіантів напою, особливо серед молоді до 30 років.

– Та зазначу, що навіть безалкогольне пиво містить невелику кількість алкоголю, говорить лікар-дієтолог Олег Швець. – Згідно з законодавством України у безалкогольному пиві об’ємна частка спирту складає не більш як 0,5 %.

Результати досліджень демонструють, що помірне споживання пива, як і вина, пов’язане зі зниженим ризиком захворювань серця і судин. Щоправда, ці дослідження критикуються багатьма експертами, а висновки вважаються тенденційними і багато в чому хибними.

Проте, якщо поглянути на вплив безалкогольного пива на здоров’я, то звісно не можна не побачити явних переваг: значно менший вміст алкоголю та нижча калорійність.

Розберемося, що цінного є в напої, і чому його варто пити навіть людям, які з різних причин не вживають алкоголь.

Пробіотики

Дріжджі збагачують пиво бактеріями з пробіотичними властивостями. Було встановлено, що низка дріжджів, таких як Saccharomyces boulardii, відіграє важливу роль у лікуванні шлунково-кишкових розладів. Пиво з використанням таких альтернативних дріжджів також може знизити вміст цукру в напої або через повільне бродіння виробляти менше алкоголю.

У таких сортах пива, як фландрійський червоний ель та бельгійський ламбік, використовуються бактерії, подібні до тих, що містяться в живому йогурті. Але через обробку напою для подовження терміну придатності кількість потенційних пробіотичних мікроорганізмів зменшується.

Живі пробіотики, що позитивно впливають на композицію власних бактерій у кишечнику та здійснюють імуномодулюючу дію, містяться лише у свіжому, непастеризованому і нефільтрованому пиві. Але це зменшує термін його придатності та швидко порушує смакові якості.

Поліфеноли

Ця велика група сполук, що містяться в хмелі та зернових, знижують ризик багатьох захворювань, зокрема серцевих.

Пиво, в тому числі безалкогольне, може містити понад 50 таких сполук, які здатні відновлювати здоров’я шлунково-кишкового тракту і навіть контролювати ріст бактерій. Пиво, що містить більше хмелю, наприклад IPA, як правило, має більше цих потенційно корисних поліфенолів, ніж лагер.

Безалкогольне пиво потенційно можна продавати як здоровий продукт. Так, безалкогольне пшеничне пиво може містити електроліти, які сприяють поглинанню води, щоб полегшити травлення. Спортивні напої із такими властивостями називають ізотонічними. Пиво з низьким вмістом алкоголю можна використовувати для регідратації, особливо якщо додати щіпку солі.

Пиво також є джерелом фолієвої кислоти та вітаміну B12, особливо витримане у пляшці.

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Шанувальники традиційного пива не сприймають безалкогольне пиво як гідну альтернативу. Але удосконалення методів пивоваріння дозволяє зберігати смак і потенційні переваги для здоров’я. А негативний вплив надлишку алкоголю та калорій, характерний для звичайного пива, зменшується до мінімуму.

Якщо ви вирішили відмовитися від алкоголю та споживання традиційного пива, то сьогодні можна знайти багато смачних безалкогольних альтернатив. Принаймні вам буде гарантоване задоволення, яке само по собі несе користь для здоров’я.

Джерело: Олег Швець