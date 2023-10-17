Дослідження команди Джона Гіенга довело, що зелень кульбаби, топінамбур, часник, цибуля-порей і ріпчаста цибуля мають особливо високий вміст пребіотиків і необхідні людині для оздоровлення мікробіому кишківника.

Результати були оприлюднені на щорічній зустрічі Американського товариства харчування, яка відбулася нещодавно в Бостоні, і викликали великий резонанс.

Адже, по суті, результати наукової праці довели, що споживання пребіотиків можуть забезпечити збалансований мікробіом кишківника.

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Нагадаємо, пребіотики — це специфічні рослинні волокна, які є джерелами харчування хороших кишкових бактерій.

Учені проаналізували вміст пребіотиків у 8 690 продуктах харчування.

Близько 37% з них містили пребіотики. Проте, зелень кульбаби, топінамбур, часник, цибуля-порей і ріпчаста цибуля мали найбільшу кількість, що коливалася від 100 до 240 мг на 1 г продукту.

Хоча більшість дієтичних рекомендацій наразі не вказує рекомендовану добову норму пребіотиків, дослідниця з команди Гіенга Кассандра Бойд зазначила, що приблизно половина маленької цибулини забезпечує 5 г пребіотиків. І цього достатньо на добу.

У той же час учені довели, що, приміром, пшениця, а отже, й хліб, містять найменшу кількість пребіотиків. Їх небагато також у молочних продуктах, яйцях, олії та м’ясі.

Дослідники хочуть продовжити роботу з п’ятіркою чемпіонів, оскільки поки що не отримали відповіді на питання, як приготування їжі з цими продуктами впливає на вміст пребіотиків і чи змінює їхні властивості.

Джерело: SciTechDaily