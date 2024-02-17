Среди прививок, которые стоит сделать женщинам, планирующим стать мамами, врачи прежде всего рекомендуют те, которые защитят от инфекционных болезней, грозящих пороками развития плода.

Это жизненно необходимо.

Какие прививки нужно сделать до наступления беременности

Врач-инфекционист Роман Пономаренко прежде всего напоминает о скрининге на инфекции. Ведь женщина, которая планирует беременность, должна знать, есть ли у нее иммунитет к инфекционным болезням, которые являются особо опасными и для будущей мамы, и для будущего ребенка. И, при необходимости, сделать необходимые прививки.

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Речь идет о краснухе, кори и паротите, ветряной оспе, гепатитах В и С, ВИЧ-инфекции.

Большинство вакцин абсолютно безопасны для женщин, которые вынашивают ребенка, например вакцины против гепатита В, гриппа, Covid-19 и тому подобное.

— Однако есть и такие, которые не разрешено применять в период беременности. Поэтому ими надо прививаться до зачатия ребенка, — отмечает инфекционист.

Речь идет о так называемых “живых” вакцинах: против кори, паротита, краснухи (КПК) и против ветряной оспы.

Подхватив одну из этих болезней во время беременности, женщина подвергает серьезной опасности своего будущего малыша. К примеру, у ребенка может развиться синдром врожденной краснухи со всеми ужасными последствиями — микроцефалией, ретинопатией, глаукомой, миокардитом и т.д.

Врач отмечает, что прививки против КПК и ветряной оспы проводят не позднее, чем за 28 дней до зачатия. Если по определенным причинам женщина не успела привиться до беременности, стоит отложить вакцинацию на период после родов.

Бывают ситуации, когда женщина вакцинировалась “живыми” вакцинами, не подозревая, что уже беременна. Тогда следует обратиться к своему врачу для анализа ситуации, однако это ни в коем случае не является показанием к прерыванию беременности.

Какие прививки можно делать во время беременности

Вакцину от гепатита В можно делать и во время беременности.

Комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша вводят в период между 27 и 36 неделями беременности. Исследования показывают, что это на 85% уменьшает вероятность заболеть малышу коклюшем.

— Не забывайте прививаться и от гриппа, — напоминает инфекционист.

Вакцинироваться от гриппа всем следует ежегодно. А для беременной — это обязательная процедура. Ведь беременность — дополнительный фактор риска, к тому же будущие мамы гораздо хуже переносят грипп, иногда без госпитализации не обойтись.

— Не менее важно пройти полный курс вакцинации против Covid-19. Желательно получить эту защиту как можно раньше, допускается и до и во время беременности, — говорит врач.

Роман Пономаренко отмечает, что вакцинация является лучшей защитой от инфекций, которые могут причинить вред не только будущей маме, но и ее новорожденному ребенку.

Планирование необходимых прививок — обязательный шаг в подготовке к материнству.

Источник: Бережи себе