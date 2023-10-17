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Повышает шансы на беременность: ученые рассказали о веществе, которое увеличивает окно фертильности

17 октября 2023, 14:39
Марина Мелехова редактор
вагітна за комп'ютером
Источник: Pixabay

В новом исследовании китайские ученые сделали важное открытие в области репродуктивной медицины. Они выяснили, как природное вещество спермидин влияет на женское здоровье, в частности на фертильность.

Спермидин — это органическая молекула, которая входит в состав растений и животных. Сначала соединение было выделено из спермы (откуда и название), но затем найдено также в других клетках животного и растительного происхождения. Например, в соевых бобах, орехах и зародышах пшеницы.

После многочисленных экспериментов ученые установили, что спермицин уменьшает воспаление, играет важную роль в стабилизации нашей ДНК и положительно влияет на иммунные клетки человека.

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Это изобретение может пригодиться женщинам, которые планируют материнство после 40 лет, когда овуляция естественным образом снижается.

Кроме того, результаты исследования открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов и диетических рекомендаций.

Правда, ученые говорят, это произойдет не завтра, поскольку для тщательной проверки и определения оптимальной дозы спермидина они требуют больше времени для клинических и других испытаний.

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Источник: журнал Nature Aging

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