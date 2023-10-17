У новому дослідженні китайські науковці зробили важливе відкриття в галузі репродуктивної медицини. Вони з’ясували, як природна речовина спермідин впливає на жіноче здоров’я, зокрема на фертильність.

Спермідин – це органічна молекула, яка входить до складу рослин і тварин. Спочатку сполуку було відокремлено зі сперми (звідки й назва), але потім знайдено також в інших клітинах тваринного і рослинного походження. Наприклад, у соєвих бобах, горіхах і зародках пшениці.

Після численних експериментів вчені встановили, що сперміцин зменшує запалення, відіграє важливу роль у стабілізації нашої ДНК та позитивно впливає на імунні клітини людини.

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Цей винахід може стати у пригоді жінкам, які планують материнство після 40 років, коли овуляція природним чином знижується.

Крім того, результати дослідження відкривають нові перспективи для розробки терапевтичних препаратів та дієтичних рекомендацій.

Щоправда, вчені кажуть, це станеться не завтра, оскільки для ретельної перевірки та визначення оптимальної дози спермідину вони потребують більше часу для клінічних та інших випробувань.

Джерело: журнал Nature Aging