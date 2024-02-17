Серед щеплень, які варто зробити жінкам, що планують стати мамами, лікарі, передусім, рекомендують ті, які захистять від інфекційних хвороб, що можуть призвести до вад розвитку плоду.

Це життєво необхідно.

Які щеплення треба зробити до настання вагітності

Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко перш за все нагадує про скринінг на інфекції. Адже жінка, яка планує вагітність, мусить знати, чи є у неї імунітет до інфекційних хвороб, що є особливо небезпечними і для майбутньої мами, і для майбутньої дитини. І, за потреби, зробити необхідні щеплення.

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Мова йде про краснуху, кір та паротит, вітряну віспу, гепатити В і С, ВІЛ-інфекцію.

Більшість вакцин абсолютно безпечні для жінок, які виношують дитину, як от вакцини проти гепатиту В, грипу, Covid-19 тощо.

– Проте є й такі, які не дозволено застосовувати в період вагітності. Тож ними треба щепитися до зачаття дитини, – наголошує інфекціоніст.

Йдеться про так звані “живі” вакцини: проти кору, паротиту, краснухи (КПК) і проти вітряної віспи.

Підхопивши одну з цих хвороб під час вагітності, жінка наражає на серйозну небезпеку свого майбутнього малюка. Приміром, у дитини може розвинутися синдром вродженої краснухи з усіма жахливими наслідками – мікроцефалією, ретинопатією, глаукомою, міокардитом тощо.

Лікар наголошує, що щеплення проти КПК та вітряної віспи проводять не пізніше, ніж за 28 днів до зачаття. Якщо з певних причин жінка не встигла щепитися до вагітності, варто відкласти вакцинацію на період після пологів.

Бувають ситуації, коли жінка вакцинувалась “живими” вакцинами, не підозрюючи, що вже вагітна. Тоді слід звернутися до свого лікаря для аналізу ситуації, проте в жодному разі це не є показом до переривання вагітності.

Які щеплення можна робити під час вагітності

Вакцину від гепатиту В можна робити й під час вагітності.

Комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюка вводять у період між 27 і 36 тижнями вагітності. Дослідження показують, що це на 85% зменшує імовірність малюка захворіти на кашлюк.

– Не забувайте щепитися і від грипу, – нагадує інфекціоніст.

Вакцинуватися від грипу всім слід щороку. А для вагітної – це обов’язкова процедура. Адже вагітність – додатковий фактор ризику, до того ж майбутні мами набагато гірше переносять грип, іноді без госпіталізації не обійтися.

– Не менш важливо пройти повний курс вакцинації проти Covid-19. Бажано отримати цей захист якомога раніше, можна й до і під час вагітності, – говорить лікар.

Роман Пономаренко наголошує, що вакцинація є найліпшим захистом від інфекцій, які можуть заподіяти шкоду не тільки майбутній мамі, а і її новонародженій дитині.

Планування необхідних щеплень – обов’язковий крок у підготовці до материнства.

Джерело: Бережи себе