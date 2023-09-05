Проблемы со сном? Советы, как выспаться

Бессонница – настоящий бич современности. Она может возникать по разным причинам, но люди страдают от нее одинаково. У каждого человека есть свой метод борьбы с проблемой: одним пьют таблетки для сна, другие пытаются сократить количество стрессовых ситуаций. Мы собрали для вас лучшие советы, следование которым поможет хорошо отдыхать и чувствовать бодрость по утрам.

Основные причины появления бессонницы

Перед тем как принимать снотворные препараты, стоит разобраться, чем же вызвана проблема. В число главных факторов входят:

Нарушение режима дня. Если вы ложитесь и просыпаетесь в разное время, приготовьтесь к постоянной бессоннице.

Употребление стимулирующих напитков. Энергетики, кофе, и даже чай способны привести к проблемам со сном.

Тяжелая и жирная пища на ночь. Если вы употребляете такую еду, имейте в виду, что организм будет “тормозить” процесс засыпания, чтобы переварить ее.

Излишнее использование гаджетов. Доказано, что электрополя, излучаемые ими, приводят к проблемам со сном.

Острая или хроническая боль. Если человек чувствует физический дискомфорт, то о быстром засыпании не может быть и речи.

Эмоциональное состояние. Помните, что стрессы и депрессия способны привести к постоянной бессоннице.

Как бороться с нарушением сна?

Один из самых простых способов – хорошее снотворное без рецепта. Купить такие таблетки можно на https://www.add.ua/medicamenti/stress/snotvornye/. В аптеке есть множество средств, однако лучше перед выбором обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать подходящее лекарство, которое поможет вам не только быстро засыпать, но и отлично себя чувствовать.

Существуют и другие способы бороться с нарушениями сна:

Избегайте обильных приемов пищи перед сном (особенно жирной и тяжелой) хотя бы за 4 часа до планируемого времени засыпания.

Откажитесь от алкоголя или минимизируйте его количество.

Будьте физически активны на протяжении дня и старайтесь проводить больше времени на улице, дышите свежим воздухом. Помните, что не стоит заниматься спортом перед сном.

Постарайтесь уменьшить объем употребляемых кофеина, сладостей и энергетических напитков.

Выработайте режим дня и строго следуйте ему. Золотое правило гласит, что лучше лечь раньше, чем позже.

Не пользуйтесь гаджетами как минимум полчаса до планируемого момента засыпания.

Бросьте курить. Если же вы не можете справиться с этой вредной привычкой. постарайтесь избегать курения хотя бы за 2-4 часа до сна.

Завесьте окна темными шторами и следите за тем, чтобы в вашей спальне всегда было прохладно. Оптимальная температура должна достигать 18-20 градусов. При выборе постельного белья отдайте предпочтение льну, регулирующему температуру тела.

Попробуйте расслабиться перед сном. Для этого можно принять теплый душ, почитать книгу или послушать негромкую успокаивающую музыку.

Не оставайтесь в кровати, если не можете уснуть. Если вы будете долго и безуспешно лежать в постели, то она начнет ассоциироваться у вас с некомфортным местом, куда не хочется возвращаться.

Если же справиться с проблемой такими способами не получилось, обратитесь к врачу. Дело в том, что бессонница может перейти в хроническую форму, а тогда вернуть здоровый сон будет намного сложнее.

Заключение

Соблюдая наши рекомендации, вы сможете обеспечить себе комфортный и здоровый отдых. Помните, что если справиться с проблемой своими силами не получается, стоит обратиться к специалисту.