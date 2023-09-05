Безсоння – справжня кара сучасності. Воно може виникати з різних причин, але люди страждають однаково. У кожної людини є свій метод боротьби з проблемою: одні п’ють таблетки для сну, інші намагаються скоротити кількість стресових ситуацій. Ми зібрали для вас найкращі поради, дотримання яких допоможе добре відпочивати й відчувати бадьорість вранці.

Основні причини появи безсоння

Перед тим як приймати снодійні препарати, варто розібратися, чим же спричинена проблема. До головних чинників входять:

Порушення режиму дня. Якщо ви лягаєте і прокидаєтеся в різний час, приготуйтеся до постійного безсоння.

Вживання стимулювальних напоїв. Енергетики, кава та навіть чай здатні призвести до проблем зі сном.

Важка і жирна їжа на ніч. Якщо ви вживаєте таку їжу, зважайте, що організм “гальмуватиме” процес засинання, щоб перетравити її.

Зайве використання гаджетів. Доведено, що електрополя, випромінювані ними, призводять до проблем зі сном.

Гострий або хронічний біль. Якщо людина відчуває фізичний дискомфорт, то про швидке засинання не може бути й мови.

Емоційний стан. Пам’ятайте, що стреси та депресія здатні призвести до постійного безсоння.

Як боротися з порушенням сну?

Один із найпростіших способів – хороше снодійне без рецепта. Купити такі таблетки можна на https://www.add.ua/medicamenti/stress/snotvornye/. В аптеці є безліч засобів, проте краще перед вибором звернутися до лікаря. Фахівець допоможе підібрати відповідні ліки, які допоможуть вам не тільки швидко засинати, а й чудово почуватися.

Існують й інші способи боротися з порушеннями сну:

Уникайте значних прийомів їжі перед сном (особливо жирної та важкої) хоча б за 4 години до запланованого часу засинання.

Відмовтеся від алкоголю або мінімізуйте його кількість.

Будьте фізично активними протягом дня і намагайтеся проводити більше часу на вулиці, дихайте свіжим повітрям. Пам’ятайте, що не варто займатися спортом перед сном.

Намагайтеся зменшити обсяг уживаних кофеїну, солодощів та енергетичних напоїв.

Виробіть режим дня і суворо дотримуйтеся його. Золоте правило говорить, що краще лягти раніше, ніж пізніше.

Не користуйтеся гаджетами щонайменше за пів години до планованого моменту засинання.

Киньте палити. Якщо ж ви не можете впоратися з цією шкідливою звичкою, постарайтеся уникати куріння хоча б за 2-4 години до сну.

Завісьте вікна темними шторами і стежте за тим, щоб у вашій спальні завжди було прохолодно. Оптимальна температура має сягати 18-20 градусів. Під час вибору постільної білизни віддайте перевагу льону, що регулює температуру тіла.

Спробуйте розслабитися перед сном. Для цього можна прийняти теплий душ, почитати книжку або послухати неголосну заспокійливу музику.

Не залишайтеся в ліжку, якщо не можете заснути. Якщо ви будете довго й безуспішно лежати в ліжку, то воно почне асоціюватися у вас із некомфортним місцем, куди не хочеться повертатися.

Якщо ж впоратися з проблемою такими способами не вийшло, зверніться до лікаря. Річ у тім, що безсоння може перейти у хронічну форму, а тоді повернути здоровий сон буде набагато складніше.

Висновок

Дотримуючись наших рекомендацій, ви зможете забезпечити собі комфортний і здоровий відпочинок. Пам’ятайте, якщо впоратися з проблемою самотужки не вдається, то варто звернутися до фахівця.