Безсоння – справжня кара сучасності. Воно може виникати з різних причин, але люди страждають однаково. У кожної людини є свій метод боротьби з проблемою: одні п’ють таблетки для сну, інші намагаються скоротити кількість стресових ситуацій. Ми зібрали для вас найкращі поради, дотримання яких допоможе добре відпочивати й відчувати бадьорість вранці.
Основні причини появи безсоння
Перед тим як приймати снодійні препарати, варто розібратися, чим же спричинена проблема. До головних чинників входять:
- Порушення режиму дня. Якщо ви лягаєте і прокидаєтеся в різний час, приготуйтеся до постійного безсоння.
- Вживання стимулювальних напоїв. Енергетики, кава та навіть чай здатні призвести до проблем зі сном.
- Важка і жирна їжа на ніч. Якщо ви вживаєте таку їжу, зважайте, що організм “гальмуватиме” процес засинання, щоб перетравити її.
- Зайве використання гаджетів. Доведено, що електрополя, випромінювані ними, призводять до проблем зі сном.
- Гострий або хронічний біль. Якщо людина відчуває фізичний дискомфорт, то про швидке засинання не може бути й мови.
- Емоційний стан. Пам’ятайте, що стреси та депресія здатні призвести до постійного безсоння.
Як боротися з порушенням сну?
Один із найпростіших способів – хороше снодійне без рецепта. Купити такі таблетки можна на https://www.add.ua/medicamenti/stress/snotvornye/. В аптеці є безліч засобів, проте краще перед вибором звернутися до лікаря. Фахівець допоможе підібрати відповідні ліки, які допоможуть вам не тільки швидко засинати, а й чудово почуватися.
Існують й інші способи боротися з порушеннями сну:
- Уникайте значних прийомів їжі перед сном (особливо жирної та важкої) хоча б за 4 години до запланованого часу засинання.
- Відмовтеся від алкоголю або мінімізуйте його кількість.
- Будьте фізично активними протягом дня і намагайтеся проводити більше часу на вулиці, дихайте свіжим повітрям. Пам’ятайте, що не варто займатися спортом перед сном.
- Намагайтеся зменшити обсяг уживаних кофеїну, солодощів та енергетичних напоїв.
- Виробіть режим дня і суворо дотримуйтеся його. Золоте правило говорить, що краще лягти раніше, ніж пізніше.
- Не користуйтеся гаджетами щонайменше за пів години до планованого моменту засинання.
- Киньте палити. Якщо ж ви не можете впоратися з цією шкідливою звичкою, постарайтеся уникати куріння хоча б за 2-4 години до сну.
- Завісьте вікна темними шторами і стежте за тим, щоб у вашій спальні завжди було прохолодно. Оптимальна температура має сягати 18-20 градусів. Під час вибору постільної білизни віддайте перевагу льону, що регулює температуру тіла.
- Спробуйте розслабитися перед сном. Для цього можна прийняти теплий душ, почитати книжку або послухати неголосну заспокійливу музику.
- Не залишайтеся в ліжку, якщо не можете заснути. Якщо ви будете довго й безуспішно лежати в ліжку, то воно почне асоціюватися у вас із некомфортним місцем, куди не хочеться повертатися.
Якщо ж впоратися з проблемою такими способами не вийшло, зверніться до лікаря. Річ у тім, що безсоння може перейти у хронічну форму, а тоді повернути здоровий сон буде набагато складніше.
Висновок
Дотримуючись наших рекомендацій, ви зможете забезпечити собі комфортний і здоровий відпочинок. Пам’ятайте, якщо впоратися з проблемою самотужки не вдається, то варто звернутися до фахівця.