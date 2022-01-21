Шведские ученые определили несколько факторов, которые еще на начальном этапе развития инфекции позволяют предвидеть вероятность развития у пациента длительного Covid-19.

Согласно статистике, более 40% людей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2, страдают хроническими последствиями, известными как пост-острые последствия Covid-19 (PASC).

Симптомы PASC включают:

усталость

туман в голове

потерю вкуса и обоняния

одышку

Факторами, которые еще на раннем этапе развития коронавирусной болезни позволят определить длительный Covid-19, являются наличие в крови:

определенных аутоантител

ранее существовавшего диабета ІІ типа

уровни РНК SARS-CoV-2

уровни ДНК вируса Эпштейна-Барр

В ходе научной работы выяснилось, что с длительным течением Covid-19 связаны не только тяжелые, но и легкие случаи инфекции. Ученые предполагают, что введение противовирусных препаратов на очень ранней стадии заболевания потенциально может предотвратить некоторые PASC.

Кроме того, исследователи обнаружили, что вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), который поражает 90% населения и который обычно неактивен в организме, реактивируется на ранней стадии SARS-CoV-2, что в значительной степени связано с будущим длительным течением Covid-19.

По словам ученых, выявление факторов PASC является важным шагом вперед не только для диагностики длительного Covid-19, но и для определения того, какие пациенты подвергаются наибольшему риску развития хронических состояний.