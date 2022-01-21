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Профилактика тяжелых осложнений: длительный Covid-19 можно определить на стадии заражения

21 января 2022, 16:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Шведские ученые определили несколько факторов, которые еще на начальном этапе развития инфекции позволяют предвидеть вероятность развития у пациента длительного Covid-19.

Согласно статистике, более 40% людей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2, страдают хроническими последствиями, известными как пост-острые последствия Covid-19 (PASC).

Симптомы PASC включают:

  • усталость
  • туман в голове
  • потерю вкуса и обоняния
  • одышку

Факторами, которые еще на раннем этапе развития коронавирусной болезни позволят определить длительный Covid-19, являются наличие в крови:

  • определенных аутоантител
  • ранее существовавшего диабета ІІ типа
  • уровни РНК SARS-CoV-2
  • уровни ДНК вируса Эпштейна-Барр

В ходе научной работы выяснилось, что с длительным течением Covid-19 связаны не только тяжелые, но и легкие случаи инфекции. Ученые предполагают, что введение противовирусных препаратов на очень ранней стадии заболевания потенциально может предотвратить некоторые PASC.

Кроме того, исследователи обнаружили, что вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), который поражает 90% населения и который обычно неактивен в организме, реактивируется на ранней стадии SARS-CoV-2, что в значительной степени связано с будущим длительным течением Covid-19.

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По словам ученых, выявление факторов PASC является важным шагом вперед не только для диагностики длительного Covid-19, но и для определения того, какие пациенты подвергаются наибольшему риску развития хронических состояний.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19 , лікування , Наукові дослідження , науковці
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