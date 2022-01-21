Шведські вчені визначили кілька факторів, які ще на початковому етапі розвитку інфекції дозволяють передбачити ймовірність розвитку у пацієнта тривалого Covid-19.

Згідно зі статистикою, більше 40% людей, які заразилися вірусом SARS-CoV-2, страждають на хронічні наслідки, відомі як пост-гострі наслідки Covid-19 (PASC).

Симптоми PASC включають:

втому

туман в голові

втрату смаку і нюху

задишку

Факторами, які ще на ранньому етапі розвитку коронавірусної хвороби дозволять визначити тривалий Covid-19, є наявність в крові:

певних аутоантитіл

раніше існуючого діабету ІІ типу

рівні РНК SARS-CoV-2

рівні ДНК вірусу Епштейна-Барр

В ході наукової роботи з’ясувалося, що з тривалим перебігом Covid-19 пов’язані не тільки важкі, але і легкі випадки інфекції. Вчені припускають, що введення противірусних препаратів на дуже ранній стадії захворювання потенційно може запобігти деяким PASC.

Крім того, дослідники виявили, що вірус Епштейна-Барра, який вражає 90% населення і який зазвичай неактивний в організмі, реактивується на ранній стадії SARS-CoV-2, що значною мірою пов’язано з майбутнім тривалим перебігом Covid-19.

За словами вчених, виявлення факторів PASC є важливим кроком вперед не тільки для діагностики тривалого Covid-19, але і для визначення того, які пацієнти піддаються найбільшому ризику розвитку хронічних станів.