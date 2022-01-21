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Профілактика важких ускладнень: тривалий Covid-19 можна визначити на стадії зараження

21 Січня 2022, 16:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Шведські вчені визначили кілька факторів, які ще на початковому етапі розвитку інфекції дозволяють передбачити ймовірність розвитку у пацієнта тривалого Covid-19.

Згідно зі статистикою, більше 40% людей, які заразилися вірусом SARS-CoV-2, страждають на хронічні наслідки, відомі як пост-гострі наслідки Covid-19 (PASC).

Симптоми PASC включають:

  • втому
  • туман в голові
  • втрату смаку і нюху
  • задишку

Факторами, які ще на ранньому етапі розвитку коронавірусної хвороби дозволять визначити тривалий Covid-19, є наявність в крові:

  • певних аутоантитіл
  • раніше існуючого діабету ІІ типу
  • рівні РНК SARS-CoV-2
  • рівні ДНК вірусу Епштейна-Барр

В ході наукової роботи з’ясувалося, що з тривалим перебігом Covid-19 пов’язані не тільки важкі, але і легкі випадки інфекції. Вчені припускають, що введення противірусних препаратів на дуже ранній стадії захворювання потенційно може запобігти деяким PASC.

Крім того, дослідники виявили, що вірус Епштейна-Барра, який вражає 90% населення і який зазвичай неактивний в організмі, реактивується на ранній стадії SARS-CoV-2, що значною мірою пов’язано з майбутнім тривалим перебігом Covid-19.

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За словами вчених, виявлення факторів PASC є важливим кроком вперед не тільки для діагностики тривалого Covid-19, але і для визначення того, які пацієнти піддаються найбільшому ризику розвитку хронічних станів.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19 , лікування , Наукові дослідження , науковці
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