Во время войн и катаклизмов часто возникают эпидемии инфекционных заболеваний. Причин тому много. Но остановимся на их профилактике, если контакт с возбудителем произошел каким-либо образом.
Если так случилось, что вы не были готовы встречи с какой-либо инфекцией, вот план:
ВИЧ
Если был незащищенный секс. Есть риск инфицироваться ВИЧ. Чтобы этого не произошло, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
Там человек может сдать тест и получить профилактическое постконтактное лечение.
– Чтобы оценить риск инфицирования, есть 72 часа, – объяснила врач-инфекционист Анастасия Неклюдова. – Лучшее время – это 48 часов, и к этому нужно добавить еще сутки, чтобы найти пункт тестирования на ВИЧ и добраться до него. После этого человеку обеспечивают постконтактную профилактику.
Постконтактная профилактика назначается после обязательного теста на ВИЧ, так как обратившийся за медпомощью может быть сам инфицированным и не знать о своем статусе.
– Такому пациенту назначают уже не профилактическую постконтактную терапию, а антиретровирусную для лечения, – добавила врач.
Независимо от того, куда обращается человек, тестирование на ВИЧ полностью бесплатно и конфиденциально.
Гепатит В
Если был риск заразиться гепатитом В, который также передается через кровь и незащищенный секс, нужно сразу же начать вакцинацию по ускоренной схеме 0-7-21.
Если это был контакт на работе (медики), оказании первой медицинской помощи при обстреле или при разрушении зданий обязательно:
- Немедленно вымыть руки с мылом
- Держать раневую поверхность под проточной водой, позволяя крови свободно стекать
- Обработать дезинфекционным гелем
- Сообщить начальству (медики, спасатели)
- Занести этот случай в журнал аварий на рабочем месте
- Обязательно обратиться за профилактикой.
Сдать сразу тест на ВИЧ и гепатиты, чтобы подтвердить, что в момент контакта вы не были инфицированы!
Что нельзя делать:
Тереть поврежденное место, выдавливать кровь, обрабатывать спиртом, йодом, хлоргексидином 0,05-0,5%, только 20%.
Нельзя принимать для профилактики интерфероны, амиксины и т.п. – это не работает. Вы потеряете драгоценное время.
Часто возникает страх перед побочными явлениями препаратов АРТ, из-за чего отказываться от профилактики. Сейчас уже в протоколы входят другие легко переносимые препараты.
Лучше 28 дней попить TLD, чем потом всю жизнь.
Проводник
Вы помните, когда делали прививку от столбняка? Нет? Тогда, получив травму, обратитесь в травмпункт, или любое медицинское учреждение, чтобы получить 0,5 мл анатоксина, если после последней прививки прошло более 5 лет.
Ветряная оспа
Можно прививаться первые 72 часа. Если вакцины нет – на 7 день после контакта начать прием ацикловира.
Гепатит А
Также нужно сделать скорейшую прививку.
Корь
Прививка в первые 72 часа.
Краснуха во время беременности
Срочно следует обратиться к врачу для введения человеческого иммуноглобулина.
Дифтерия
Если прошло более пяти лет после последней прививки, получить следующую дозу. Антибиотикопрофилактика по назначению врача!
Холера
Назначается антибиотикопрофилактика только врачом.
Источник: Анастасия Неклюдова