Во время войн и катаклизмов часто возникают эпидемии инфекционных заболеваний. Причин тому много. Но остановимся на их профилактике, если контакт с возбудителем произошел каким-либо образом.

Если так случилось, что вы не были готовы встречи с какой-либо инфекцией, вот план:

ВИЧ

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Если был незащищенный секс. Есть риск инфицироваться ВИЧ. Чтобы этого не произошло, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Там человек может сдать тест и получить профилактическое постконтактное лечение.

– Чтобы оценить риск инфицирования, есть 72 часа, – объяснила врач-инфекционист Анастасия Неклюдова. – Лучшее время – это 48 часов, и к этому нужно добавить еще сутки, чтобы найти пункт тестирования на ВИЧ и добраться до него. После этого человеку обеспечивают постконтактную профилактику.

Постконтактная профилактика назначается после обязательного теста на ВИЧ, так как обратившийся за медпомощью может быть сам инфицированным и не знать о своем статусе.

– Такому пациенту назначают уже не профилактическую постконтактную терапию, а антиретровирусную для лечения, – добавила врач.

Независимо от того, куда обращается человек, тестирование на ВИЧ полностью бесплатно и конфиденциально.

Гепатит В

Если был риск заразиться гепатитом В, который также передается через кровь и незащищенный секс, нужно сразу же начать вакцинацию по ускоренной схеме 0-7-21.

Если это был контакт на работе (медики), оказании первой медицинской помощи при обстреле или при разрушении зданий обязательно:

Немедленно вымыть руки с мылом

Держать раневую поверхность под проточной водой, позволяя крови свободно стекать

Обработать дезинфекционным гелем

Сообщить начальству (медики, спасатели)

Занести этот случай в журнал аварий на рабочем месте

Обязательно обратиться за профилактикой.

Сдать сразу тест на ВИЧ и гепатиты, чтобы подтвердить, что в момент контакта вы не были инфицированы!

Что нельзя делать:

Тереть поврежденное место, выдавливать кровь, обрабатывать спиртом, йодом, хлоргексидином 0,05-0,5%, только 20%.

Нельзя принимать для профилактики интерфероны, амиксины и т.п. – это не работает. Вы потеряете драгоценное время.

Часто возникает страх перед побочными явлениями препаратов АРТ, из-за чего отказываться от профилактики. Сейчас уже в протоколы входят другие легко переносимые препараты.

Лучше 28 дней попить TLD, чем потом всю жизнь.

Проводник

Вы помните, когда делали прививку от столбняка? Нет? Тогда, получив травму, обратитесь в травмпункт, или любое медицинское учреждение, чтобы получить 0,5 мл анатоксина, если после последней прививки прошло более 5 лет.

Ветряная оспа

Можно прививаться первые 72 часа. Если вакцины нет – на 7 день после контакта начать прием ацикловира.

Гепатит А

Также нужно сделать скорейшую прививку.

Корь

Прививка в первые 72 часа.

Краснуха во время беременности

Срочно следует обратиться к врачу для введения человеческого иммуноглобулина.

Дифтерия

Если прошло более пяти лет после последней прививки, получить следующую дозу. Антибиотикопрофилактика по назначению врача!

Холера

Назначается антибиотикопрофилактика только врачом.

Источник: Анастасия Неклюдова