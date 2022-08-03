Центр общественного здоровья сообщил, что вместе с проектом USAID Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ разработали чат-бот в Телеграмме ТЕСТрядом: http://t.me/HIVfree_bot.

Бота запустили в рамках национальной информационной кампании по улучшению доступа к ВИЧ-сервисам. Он поможет выбрать адрес пункта тестирования на ВИЧ, в который удобнее всего добраться: медицинские учреждения или неправительственные организации, предоставляющие такие услуги.

Почему это важно

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Сегодня каждый третий ВИЧ-позитивный украинский не знает о своем статусе. Это около 76 тыс. человек, чье здоровье ВИЧ разрушает ежедневно без симптомов. Кроме того, эти люди бессознательно могут стать источником опасной инфекции, особенно это касается сексуальных партнеров.

Раннее обнаружение и антиретровирусная терапия позволяют людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной жизнью.

Разработанный бот поможет пройти быструю оценку рисков инфицирования ВИЧ. Но главная его цель — найти удобный пункт тестирования на ВИЧ, в зависимости от ситуаций и рисков, имеющихся у конкретного пользователя бота.

Например, если у человека был риск инфицироваться ВИЧ за последние 48 часов, бот немедленно направит его или его в ближайшее учреждение здравоохранения.

— Вообще, чтобы оценить риск инфицирования есть 72 часа, но почему акцент делают на 48 часах — это лучшее время, и у человека есть еще сутки, чтобы найти и добраться до пункта тестирования на ВИЧ, — пояснила врач-инфекционист Людмила Неклюдова. — После этого человеку обеспечивают постконтактую профилактику.

Но перед этим обязательно делают и тест на ВИЧ, потому что, если человек сам инфицирован, но не знает о своем статусе, то ему уже нужна будет антиретровирусная терапия, а не профилактика, отметила врач.

Она также добавила, что риск инфицирования может возникнуть во время незащищенного сексуального контакта, сексуального насилия, контакта с кровью, попадания крови инфицированного человека на слизистые здорового человека или с неопределенным статусом.

Бот #ТЕСТ рядом прежде всего понадобится представителям групп риска: людям, употребляющим наркотики инъекционно, мужчинам, имеющим секс с мужчинами, людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение.

Кроме тестирования, организации предоставляют социальное сопровождение, а также там можно безвозмездно получить средства защиты (презервативы, лубриканты, чистые шприцы).

Независимо от того, куда вы обратились, тестирование на ВИЧ полностью бесплатное и конфиденциальное.

Через бот можно обратиться к специалистам Общенациональной горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИД за консультацией: 0 800 500 451.

Именно тестирование на ВИЧ проходит достаточно быстро. Результат экспресс-теста на ВИЧ будет готов уже через 15 минут: до 5 минут — подготовка и забор крови из пальца, 10 — ожидание результата.

Перед тестированием вы сможете получить информацию о ВИЧ-инфекции, пути ее передачи, оценить со специалистом свой риск инфицирования ВИЧ и возможности его снижения, а также узнать, какие организации, и где могут оказать другую помощь.

Источник: ЦГЗ