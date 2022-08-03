Центр громадського здоров’я повідомив, що разом з проєктом USAID Інновації для подолання епідемії ВІЛ розробили чат-бот у Телеграмі ТЕСТпоруч: http://t.me/HIVfree_bot.

Бота запустили в рамках національної інформаційної кампанії з покращення доступу до ВІЛ-сервісів. Він допоможе вибрати адресу пункту тестування на ВІЛ, до якого найзручніше дістатися: медичні заклади або неурядові організації, що надають такі послуги.

Чому це важливо

Зараз дивляться

Сьогодні кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. Це близько 76 тис. людей, чиє здоров’я ВІЛ руйнує щодня без жодних симптомів. Крім того, ці люди несвідомо можуть стати джерелом небезпечної інфекції, особливо, це стосується сексуальних партнерів.

Раннє виявлення та антиретровірусна терапія дають змогу людям, які живуть з ВІЛ, жити повноцінним життям.

Розроблений бот допоможе пройти швидку оцінку ризику інфікування ВІЛ. Але головна його мета – знайти зручний пункт тестування на ВІЛ, залежно від ситуацій та ризиків, які є у конкретного користувача бота.

Наприклад, якщо у людини був ризик інфікуватися ВІЛ упродовж останніх 48 годин, бот негайно спрямує його чи її до найближчого закладу охорони здоров’я.

– Взагалі, щоб оцінити ризик інфікування є 72 години, але, чому наголошується на 48 годинах – це найкращий час, і у людини є ще доба, щоб знайти і добратися до пункту тестування на ВІЛ, – пояснила лікарка-інфекціоніст Людмила Неклюдова. – Після цього людині забезпечують постконтакту профілактику.

Але перед цим обов’язково роблять і тест на ВІЛ, тому що, якщо людина сама інфікована, але не знає про свій статус, то їй уже потрібна буде антиретровірусна терапія, а не профілактика, зазначила лікарка.

Вона також додала, що ризик інфікування може виникнути під час незахищеного сексуального контакту, сексуального насилля, контакту з кров’ю, попадання крові інфікованої людини на слизові оболонки здорової людини, або з невизначеним статусом.

Бот #ТЕСТпоруч насамперед знадобиться представникам груп ризику: людям, що вживають наркотики ін’єкційно, чоловіків, що мають секс з чоловіками, людей, що надають сексуальні послуги за винагороду.

Крім тестування, організації надають соціальний супровід, а також там можна безоплатно отримати засоби захисту (презервативи, лубриканти, чисті шприці).

Незалежно від того, куди ви звернулися, тестування на ВІЛ є повністю безоплатним та конфіденційним.

Через бота також можна звернутися до фахівців Загальнонаціональної гарячої лінії з питань ВІЛ/СНІД за консультацією: 0 800 500 451.

Саме тестування на ВІЛ проходить досить швидко. Результат експрес-тесту на ВІЛ буде готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин — підготовка й забір крові з пальця, 10 — очікування результату.

Перед тестуванням ви зможете отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, шляхи її передавання, оцінити з фахівцем свій ризик інфікування ВІЛ та про можливості його зниження, а також дізнатися, які організації, і де можуть надати іншу допомогу.

Джерело: ЦГЗ