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Від СНІДу померли 104 людини: статистика нових випадків ВІЛ та туберкульозу за червень

12 Липня 2022, 13:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ВИЧ-инфекция
Джерело: Depositphotos

У червні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 1 194 нових випадки ВІЛ-інфекції та 1 735 випадків туберкульозу. Крім того, у 217 пацієнтів діагностовано СНІД, від якого померли 104 людини.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я.

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Повідомляється також і про шляхи інфікування ВІЛ в Україні в червні 2022 року:

  • гетеросексуальний — 792;
  • гомосексуальний — 26;
  • парентеральний — 376;
  • вертикальний – 157 (близько 98% після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції).

Зазначається, що статистика щодо ВІЛ-інфекції дана без урахування даних Харківської області за травень 2022 року, а також АР Крим – з 2014 року та окупованих територій Донецької та Луганської областей – з 2015 року.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
ВІЛ статистика туберкульоз
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