У червні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 1 194 нових випадки ВІЛ-інфекції та 1 735 випадків туберкульозу. Крім того, у 217 пацієнтів діагностовано СНІД, від якого померли 104 людини.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я.

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Повідомляється також і про шляхи інфікування ВІЛ в Україні в червні 2022 року:

гетеросексуальний — 792;

гомосексуальний — 26;

парентеральний — 376;

вертикальний – 157 (близько 98% після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції).

Зазначається, що статистика щодо ВІЛ-інфекції дана без урахування даних Харківської області за травень 2022 року, а також АР Крим – з 2014 року та окупованих територій Донецької та Луганської областей – з 2015 року.