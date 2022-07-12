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От СПИДа умерли 104 человека: статистика новых случаев ВИЧ и туберкулеза за июнь

12 июля 2022, 13:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ВИЧ-инфекция
Источник: Depositphotos

В июне 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1 194 новых случая ВИЧ-инфекции и 1 735 случаев туберкулеза. Кроме того, у 217 пациентов диагностирован СПИД, от которого умерли 104 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Сообщается также и о путях инфицирования ВИЧ в Украине в июне 2022 года:

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  • гетеросексуальный — 792;
  • гомосексуальный — 26;
  • парентеральный — 376;
  • вертикальный — 157 (около 98% после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции).

Отмечается, что статистика по ВИЧ-инфекции дана без учета данных Харьковской области за май 2022 года, а также АР Крым – с 2014 года и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – с 2015 года.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
ВИЧ статистика туберкульоз
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