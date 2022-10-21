Під час воєн та катаклізмів часто виникають епідемії інфекційних хвороб. Причин тому багато. Та зупинимося на профілактиці захворювання, якщо стався контакт із збудником будь-яким чином.

Якщо так сталось, що ви не були готові зустрічі з будь якою інфекцію, ось план:

ВІЛ

Зараз дивляться

Якщо був незахищений секс. Є ризик інфікуватися ВІЛ. Щоб цього не сталося потрібно, звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я.

Там людина може здати тест та отримати профілактичне постконтактне лікування.

– Щоб оцінити ризик інфікування, є 72 години, – пояснила лікарка-інфекціоніст Анастасія Неклюдова. – Найкращий час – це 48 годин, та до цього потрібно додати ще добу, щоб знайти і дістатися до пункту тестування на ВІЛ. Після цього людині забезпечують постконтактну профілактику.

Постконтактна профілактика призначається після обов1язкового тесту на ВІЛ, тому що, людина, яка звернулася по меддопомогу, може бути сама інфікованою, та не знати про свій статус.

– Такому пацієнту призначають уже не профілактичну постконтактну терапію, а антиретровірусну для лікування, – додала лікарка.

Незалежно від того, куди звертається людина, тестування на ВІЛ є повністю безоплатним та конфіденційним.

Гепатит В

Якщо був ризик заразитися гепатитом В, який також передається через кров та незахищений секс, то потрібно одразу ж розпочати вакцинацію за прискореною схемою 0-7-21.

Якщо це був контакт під час роботи (медики), надання першої медичної допомоги під час обстрілів чи при руйнуванні будівель обов’язково:

Негайно вимити руки з милом

Тримати ранову поверхню під проточною водою, дозволяючи крові вільно стікати

Обробити дезінфекційним гелем

Повідомити начальству (медики, рятувальники)

Занести цей випадок до журналу аварій на робочому місці

Обов’язково звернутися за профілактикою.

Здати відразу тест на ВІЛ та гепатити, щоб підтвердити, що на момент контакту ви не були інфіковані!

Що не можна робити:

Терти пошкоджене місце, видавлювати кров, обробляти спиртом, йодом, хлоргексидином 0,05-0,5%, лише 20%

Не можна приймати для профілактики інтерферони, аміксини тощо – це не працює. Ви втратите дорогоцінний час.

Часто виникає страх перед побічними явищами препаратів АРТ, через що відмовлятися від профілактики. Нині вже в протоколи входять інші препарати, які легко переносяться.

Краще 28 днів попити TLD, аніж потім все життя.

Правець

Ви пам’ятаєте, коли робили щеплення від правця? Ні? Тоді, отримавши травму, зверніться до травмпункту, або будь-якого медичного закладу, щоб отримати 0,5 мл анатоксину, якщо після останнього щеплення пройшло більше 5 років.

Вітряна віспа

Можна щепитись перші 72 години. Якщо вакцини нема – на 7 день після контакту розпочати приймання ацикловіру.

Гепатит А

Також потрібно зробити якнайшвидше щеплення.

Кір

Щеплення в перші 72 години.

Краснуха під час вагітності

Терміново потрібно звернутися до лікаря для введення людського імуноглобуліну.

Дифтерія

Якщо пройшло більше п’яти років після останнього щеплення, отримати наступну дозу. Антибіотикопрофілактика за призначенням лікаря!

Холера

Призначається антибіотикопрофілактика тільки лікарем.

Джерело: Анастасія Неклюдова