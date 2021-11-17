Почти 10 млн детей в мире никогда не были вакцинированы, что делает их уязвимыми для таких смертельных заболеваний, как полиомиелит, корь и пневмония. Две трети этих детей, получающих нулевую дозу, живут за международной чертой бедности, их семьи существуют менее чем на $2,35 в день в бедных деревнях, городских трущобах, в зонах конфликтов.

За последние 20 лет международные организации в партнерстве с национальными правительствами, Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ обеспечили регулярную вакцинацию значительно большего числа детей в бедных странах Африки и других местах: 81% по сравнению с 59% в 2000 году.

И это оказало серьезное влияние: на 70% снизилась детская смертность от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.

Но проблема не только в бедности. Ее первопричины – в неспособности национальных правительств и их департаментов общественного здравоохранения охватить вакцинацией наиболее уязвимые сообщества

Это показало совместное исследование канадских и индийских ученых, целью которого было выяснить вероятность того, что дети Индии останутся невакцинированными в период до 2016 года.

Исследователи проанализировали данные почти 73 тыс. детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, что является стандартным возрастом для оценки данных иммунизации. Они обнаружили, что Индия добилась огромного прогресса в охвате детей плановой иммунизацией: доля детей, получивших нулевую дозу вакцины, в Индии сократилась в три раза за четверть века: с 33% в 1992 году до 10% в 2016 году.

Нулевая доза – прививка, которая делается в родильных домах, практически сразу после рождения ребенка.

Но они также обнаружили, что невакцинированные дети жили в основном в семьях с самым низким доходом. Он чаще страдали от недоедания. Например, в 1992 году 41% детей, получавших нулевую дозу, имели серьезную задержку роста по сравнению с 29% вакцинированных сверстников.

В общей сложности в 2016 году в Индии насчитывалось 2,9 млн детей с нулевыми вакцинальными дозами в менее развитых штатах и ​​районах, а также в нескольких городских районах.

— В течение 24 лет в Индии статус детей с нулевыми дозами определялся масштабным социальным неравенством и оставался постоянным маркером общей уязвимости, — заключили исследователи.

В более глобальном плане опыт Индии показывает, что вакцинация детей нулевыми дозами является важным показателем уязвимости, связанной с систематическим неблагоприятным положением на протяжении всей жизни.

Выявление детей, получающих нулевую дозу, и своевременное вмешательство для устранения сложных источников неблагоприятного положения, с которыми они сталкиваются, может изменить жизненные возможности и бороться с неравенством целых поколений. Это должно быть главным приоритетом для международного сообщества, убеждены исследователи.