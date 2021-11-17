Майже 10 млн дітей у світі ніколи не були вакциновані, що робить їх вразливими до таких смертельних захворювань, як поліомієліт, кір і пневмонія. Дві третини цих дітей, які отримують нульову дозу, живуть за міжнародною межею бідності, їхні сім’ї існують менше ніж на $2,35 в день у бідних селах, міських нетрях, в зонах конфліктів.

За останні 20 років міжнародні організації у партнерстві з національними урядами, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та ЮНІСЕФ забезпечили регулярну вакцинацію значно більшої кількості дітей у бідних країнах Африки та інших місцях: 81% порівняно з 59% у 2000 році.

І це мало серйозний вплив: на 70% знизилася дитяча смертність від хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцин.

Але проблема не тільки в бідності. Її першопричини – в нездатності національних урядів та їхніх департаментів громадської охорони здоров’я охопити вакцинацією найбільш вразливі спільноти

Це показало спільне дослідження канадських і індійських вчених, метою якого було – з’ясувати ймовірність того, що діти Індії залишаться невакцинованими в період до 2016 року.

Дослідники проаналізували дані майже 73 тис. дітей від 12 до 23 місяців, що є стандартним віком для оцінки даних імунізації. Вони виявили, що Індія досягла величезного прогресу в охопленні дітей плановою імунізацією: частка дітей, які отримали нульову дозу вакцини, в Індії скоротилася утричі за чверть століття: з 33% в 1992 році до 10% в 2016 році.

Нульова доза – щеплення, яке робиться в пологових будинках, практично відразу після народження дитини.

Але вони також виявили, що невакциновані діти жили переважно в сім’ях з найнижчим доходом. Вони частіше страждали від недоїдання. Наприклад, у 1992 році 41% дітей, які отримували нульову дозу, мали серйозну затримку в рості порівняно з 29% вакцинованих однолітків.

Загалом у 2016 році в Індії налічувалося 2,9 млн дітей з нульовими вакцинальними дозами в менш розвинених штатах і районах, а також в декількох міських районах.

– Протягом 24 років в Індії статус дітей з нульовими дозами визначався масштабною соціальною нерівністю і залишався постійним маркером загальної уразливості, – підсумували дослідники.

У глобальному плані досвід Індії засвідчує, що вакцинація дітей нульовими дозами є важливим показником уразливості, пов’язаної з систематичним несприятливим становищем протягом усього життя.

Виявлення дітей, які отримують нульову дозу, і своєчасне втручання для усунення складних джерел несприятливого становища, з якими вони стикаються, може змінити життєві можливості і боротися з нерівністю цілих поколінь. Це має бути головним пріоритетом для міжнародної спільноти, переконані дослідники.