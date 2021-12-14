Исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, показало, что внедрение Covid-сертификатов, свидетельствующих о полной вакцинации, способствовало увеличению количества прививок в странах с охватом иммунизацией ниже среднего. Увеличение потребления вакцины было наиболее выражено среди людей младше 30 лет.

Как известно, свидетельства о полученной вакцине от коронавирусной инфекции являются сегодня едва ли не главным документом, который дает право на посещение общественных мест и мероприятий.

Это стало мощным стимулом к вакцинации тех, кто до введения Covid-паспортов не спешил на пункты прививок.

Исследование выявило значительный всплеск вакцинации за 20 дней до введения Covid-сертификатов и в течение 40 дней после этого события. Однако, как отмечают ученые, нерешительность в отношении вакцинации, уровень доверия к властям и траектория пандемии имели решающее значение в посещении центров вакцинации.

Некоторые основанные на опросах данные свидетельствуют о том, что в одних странах люди считают, что у них будет меньше шансов получить вакцинальную инъекцию, если будут введены Covid-паспорта, в других странах, наоборот, сообщили об увеличении числа вакцинаций после введения Covid-сертификации.

Согласно исследованию, в странах, где ранее охват вакцинацией был низким, введение Covid-паспортов вакцины было связано со значительным увеличением количества дополнительных доз вакцины на миллион человек — 127 823 во Франции, 243 151 в Израиле, 64 952 в Швейцарии и 66 382 в Италии.

Однако, по мнению ученых, Covid-сертификация сама по себе не является серебряной пулей для улучшения внедрения вакцины и должна использоваться наряду с другими мерами политики, направленными на преодоление недоверия к вакцинам в частности и к отечественным системам здравоохранения в целом.