Дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, показало, що впровадження Covid-сертифікатів, що свідчать про повну вакцинацію, сприяло збільшенню кількості щеплень у країнах з охопленням імунізацією нижче середнього. Збільшення споживання вакцини було найбільш виражене серед людей молодше 30 років.

Як відомо, свідоцтва про отриману вакцину від коронавірусної інфекції є сьогодні чи не головним документом, який дає право на відвідування громадських місць і заходів.

Це стало потужним стимулом до вакцинації тих, хто до введення Covid-паспортів не поспішав на пункти щеплень.

Дослідження виявило значний сплеск вакцинації за 20 днів до введення Covid-сертифікатів і протягом 40 днів після цієї події. Однак, як відзначають вчені, нерішучість щодо вакцинації, рівень довіри до влади і траєкторія пандемії мали вирішальне значення у відвідуванні центрів вакцинації.

Деякі засновані на опитуваннях дані свідчать про те, що в одних країнах люди вважають, що у них буде менше шансів отримати вакцинальну ін’єкцію, якщо будуть введені Covid-паспорти, в інших країнах, навпаки, повідомили про збільшення числа вакцинацій після введення Covid-сертифікації.

Згідно з дослідженням, у країнах, де раніше охоплення вакцинацією було низьким, введення Covid-паспортів вакцини було пов’язане зі значним збільшенням кількості додаткових доз вакцини на мільйон чоловік – 127 823 у Франції, 243 151 в Ізраїлі, 64 952 в Швейцарії і 66 382 в Італії.

Однак, на думку вчених, Covid-сертифікація не є срібною кулею для поліпшення впровадження вакцини і повинна використовуватися поряд з іншими заходами політики, спрямованими на подолання недовіри до вакцин зокрема і до вітчизняних систем охорони здоров’я в цілому.