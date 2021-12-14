Час, що минув після початку пандемії коронавірусної інфекції, став для всього світу справжнім лихом, наслідки якого можна порівняти з післявоєнною розрухою. Від смертельно небезпечного вірусу загинули сотні тисяч людей. Попереду на нас чекає голод, бідність, нерівність.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус.

З трибуни ВООЗ він відверто розповів про сумні перспективи післяпандемічного світу.

– Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату і багато іншого, – сказав Тедрос Гебрейесус.

За його словами, вихор страшної інфекції продемонстрував нам, що якщо піддається ризику здоров’я, то піддається ризику все. Саме тому слід перш за все переосмислити головну фундаментальну цінність – здоров’я людини.

Глава ВООЗ особливо підкреслив необхідність всебічного сприяння економічному зростанню, в основі якого – здоров’я і благополуччя людей і планети.

– Пандемія привела нас до розвилки доріг. Позаду лежить звичайний шлях ведення бізнесу – шлях, який привів нас до кризи. Попереду – шлях, що веде до більш здорових і стійких суспільств, – зазначив він.

Світ не повинен йти колишнім шляхом нещадної експлуатації в сфері виробництва і споживання. Світ не повинен проводити політику, яка викликає розбіжності і ще більш розпалювала пандемію, висловив переконання Гебрейесус.

Джерело: WHO