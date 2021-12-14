Время, минувшее после начала пандемии коронавирусной инфекции, стало для всего мира настоящим бедствием, последствия которого можно сравнить с послевоенной разрухой. От смертельно опасного вируса погибли сотни тысяч человек. Впереди нас ждет голод, бедность, неравенство.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

С трибуны ВОЗ он откровенно рассказал о печальных перспективах постпандемийного мира.

— Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое, — сказал Тедрос Гебреисус.

По его словам, вихрь страшной инфекции продемонстрировал нам, что если подвергается риску здоровье, то подвергается риску все. Именно поэтому следует прежде всего переосмыслить главную фундаментальную ценность – здоровье человека.

Глава ВОЗ особо подчеркнул необходимость всестороннего содействия экономическому росту, в основе которого — здоровье и благополучии людей и планеты.

— Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади лежит обычный путь ведения бизнеса — путь, который привел нас к кризису. Впереди — путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам, — отметил он.

Мир не должен идти прежним путем беспощадной эксплуатации в сфере производства и потребления. Мир не должен проводить вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию, выразил убеждение Гебреисус.

Источник: WHO