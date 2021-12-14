В Україні станом на 14 грудня у помаранчевій зоні перебувають дві області – Закарпатська та Одеська. А Донецька область, яка також була у цій зоні, перейшла на жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У червоній зоні досі нічого не змінилося. Її показникам відповідають 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Однак уже з 15 грудня на території Вінницької та Хмельницької областей встановлять жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Зараз у жовтій зоні перебувають м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

Рівень госпіталізації у країні перевищений тільки в Закарпатській області. Там цей показник становить 62,3, за норми менше як 60 на 100 тис. населення.

Станом на 14 грудня в Україні зафіксували 7 283 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 27 130 людям, а померли – 387 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 066), Полтавській (751), Донецькій (541), Запорізькій (405), Одеській (404) та Київській (374) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.