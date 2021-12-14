В Украине по состоянию на 14 декабря в оранжевой зоне находятся две области — Закарпатская и Одесская. А Донецкая область, которая также была в этой зоне, перешла на желтый уровень эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В красной зоне до сих пор ничего не изменилось. Ее показателям соответствуют 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Однако уже с 15 декабря на территории Винницкой и Хмельницкой областей установят желтый уровень эпидемической опасности.

Сейчас в желтой зоне находятся г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

Уровень госпитализации в стране превышен только в Закарпатской области. Там этот показатель составляет 62,3, при норме меньше 60 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 14 декабря в Украине зафиксировали 7 283 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 27 130 людям, а умерли — 387 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 066), Полтавской (751), Донецкой (541), Запорожской (405), Одесской (404) и Киевской (374) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.