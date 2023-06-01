Команда ученых Королевской женской больницы Сиднея совершила серьезный прорыв в изменении методов лечения эндометриоза. Это поможет улучшить здоровье женщин, живущих с болезненным и изнурительным заболеванием.

Исследователи вырастили ткани всех известных типов эндометриоза, наблюдая за изменениями и сравнивая их реакцию на лечение. Это означает, что теперь можно варьировать методы терапии различных типов эндометриоза, определяя, потребуется ли женщине лечение бесплодия.

— Разработка сравнима с теми, что были сделаны в лечении рака молочной железы три десятилетия назад, — отметил профессор акушерства и гинекологии Джейсон Эбботт.

Эндометриоз — это хроническое заболевание, поражающее по крайней мере одну из девяти женщин и девочек. Заболевание характерно такими симптомами, как боль в животе, обильные менструации, вздутие живота, кровотечение из мочевого пузыря и кишечника, усталость, беспокойство, вызванное болью, и бесплодие.

Про словам ученых, зная тип эндометриоза, можно предсказать, может ли пациентка столкнуться с агрессивной, инвазивной формой заболевания, и предложить лечение для сохранения ее фертильности.