Команда вчених Королівської жіночої лікарні Сіднея зробила серйозний прорив у зміні методів лікування ендометріозу. Це допоможе поліпшити здоров’я жінок, які живуть із болісним і виснажливим захворюванням.

Дослідники виростили тканини всіх відомих типів ендометріозу, спостерігаючи за змінами і порівнюючи їхню реакцію на лікування. Це означає, що тепер можна варіювати методи терапії різних типів ендометріозу, визначаючи, чи потрібне жінці лікування безпліддя.

– Розробку можна порівняти з тими, що були зроблені в лікуванні раку молочної залози три десятиліття тому, – зазначив професор акушерства та гінекології Джейсон Ебботт.

Ендометріоз – це хронічне захворювання, що вражає принаймні одну з дев’яти жінок і дівчаток. Захворювання характерне такими симптомами, як біль у животі, рясні менструації, здуття живота, кровотеча із сечового міхура і кишківника, втома, занепокоєння, спричинене болем, і безпліддя.

За словами вчених, знаючи тип ендометріозу, можна передбачити, чи може пацієнтка зіткнутися з агресивною, інвазивною формою захворювання, і запропонувати лікування для збереження її фертильності.