Избавиться от досадных разводов под мышками во время летней жары проще, чем вы думатете, утверждает эксперт. И предлагает четыре эффективных способа преодолеть чрезмерную потливость.

Дезодоранты и антиперспиранты — одни из самых простых способов уменьшить и предотвратить появление пота, но они не всегда эффективны в сильную жару.

— Определенное количество потоотделения является нормальным, особенно в жаркую погоду, — утверждает врач общей практики Росс Перри.

Однако, по его словам, чрезмерное потоотделение, известное как гипергидроз, часто усугубляется, когда человек начинает излишне беспокоиться о потоотделении, и это делает выделение пота еще более обильным.

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Носите свободную одежду

Тесная одежда может усугубить потливость, так как между кожей и тканью остается мало места. Вместо этого Перри рекомендует носить свободную хлопчатобумажную одежду, на которой не будут видны пятна пота.

Подготовьте подмышки к антиперспиранту

По словам Перри, подмышки должны быть чистыми и сухими перед использованием антиперспиранта. А также его следует наносить как утром после душа, так и непосредственно перед сном.

Это связано с тем, что ингредиентам нужно время, чтобы создать закупорку потовых протоков.

Избегайте продуктов и напитков, которые вызывают потливость

Следует избегать не только острой пищи, но и кофеина, которые стимулирует надпочечники, которые играют ключевую роль в процессе потоотделения.

Постарайся сохранять хладнокровие

Возможно, самый эффективный способ избавиться от потоотделения, вызванного факторами окружающей среды, это найти способы сохранять прохладу.

Перри рекомендует держаться подальше от солнца и сидеть в тени на улице, а в помещении использовать вентиляторы для охлаждения помещений.

Он также советует поддерживать гидратацию, выпивая много воды.

Источник: Еxpress