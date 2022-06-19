Избавиться от досадных разводов под мышками во время летней жары проще, чем вы думатете, утверждает эксперт. И предлагает четыре эффективных способа преодолеть чрезмерную потливость.
Дезодоранты и антиперспиранты — одни из самых простых способов уменьшить и предотвратить появление пота, но они не всегда эффективны в сильную жару.
— Определенное количество потоотделения является нормальным, особенно в жаркую погоду, — утверждает врач общей практики Росс Перри.
Однако, по его словам, чрезмерное потоотделение, известное как гипергидроз, часто усугубляется, когда человек начинает излишне беспокоиться о потоотделении, и это делает выделение пота еще более обильным.
Носите свободную одежду
Тесная одежда может усугубить потливость, так как между кожей и тканью остается мало места. Вместо этого Перри рекомендует носить свободную хлопчатобумажную одежду, на которой не будут видны пятна пота.
Подготовьте подмышки к антиперспиранту
По словам Перри, подмышки должны быть чистыми и сухими перед использованием антиперспиранта. А также его следует наносить как утром после душа, так и непосредственно перед сном.
Это связано с тем, что ингредиентам нужно время, чтобы создать закупорку потовых протоков.
Избегайте продуктов и напитков, которые вызывают потливость
Следует избегать не только острой пищи, но и кофеина, которые стимулирует надпочечники, которые играют ключевую роль в процессе потоотделения.
Постарайся сохранять хладнокровие
Возможно, самый эффективный способ избавиться от потоотделения, вызванного факторами окружающей среды, это найти способы сохранять прохладу.
Перри рекомендует держаться подальше от солнца и сидеть в тени на улице, а в помещении использовать вентиляторы для охлаждения помещений.
Он также советует поддерживать гидратацию, выпивая много воды.
Источник: Еxpress