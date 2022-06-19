Позбутися прикрих розводів під пахвами під час літньої спеки простіше, ніж ви думаєте, стверджує експерт. І пропонує чотири ефективні способи подолати надмірну пітливість.
Дезодоранти та антиперспіранти – одні з найпростіших способів зменшити й запобігти появі поту, але вони не завжди ефективні в сильну спеку.
– Певна кількість потовиділення є нормальною, особливо в жарку погоду, – стверджує лікар загальної практики Росс Перрі.
Однак, за його словами, надмірне потовиділення, відоме як гіпергідроз, часто посилюється, коли людина починає надмірно непокоїтися своїм потовиділенням, і це робить виділення поту ще більш рясним.
Носіть вільний одяг
Тісний одяг може погіршити пітливість, так як між шкірою і тканиною залишається мало місця. Замість цього Перрі рекомендує носити вільний бавовняний одяг, на якому не буде видно плями поту.
Підготуйте пахви до антиперспіранту
За словами Перрі, пахви повинні бути чистими і сухими перед використанням антиперспіранту. А також його слід наносити як вранці після душу, так і безпосередньо перед сном.
Це пов’язано з тим, що інгредієнтам потрібен час, щоб створити закупорку потових проток.
Уникайте продуктів і напоїв, які викликають пітливість
Слід уникати не тільки гострої їжі, але й кофеїну, які стимулює наднирники, які відіграють ключову роль в процесі потовиділення.
Постарайся зберігати холоднокровність
Можливо, найефективніший спосіб позбутися від потовиділення, викликаного факторами навколишнього середовища, це знайти способи зберігати прохолоду.
Перрі рекомендує триматися подалі від сонця та сидіти в тіні на вулиці, а в приміщенні використовувати вентилятори для охолодження приміщень.
Він також радить підтримувати гідратацію, випиваючи багато води.
Джерело: Еxpress