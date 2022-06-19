Позбутися прикрих розводів під пахвами під час літньої спеки простіше, ніж ви думаєте, стверджує експерт. І пропонує чотири ефективні способи подолати надмірну пітливість.

Дезодоранти та антиперспіранти – одні з найпростіших способів зменшити й запобігти появі поту, але вони не завжди ефективні в сильну спеку.

– Певна кількість потовиділення є нормальною, особливо в жарку погоду, – стверджує лікар загальної практики Росс Перрі.

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Однак, за його словами, надмірне потовиділення, відоме як гіпергідроз, часто посилюється, коли людина починає надмірно непокоїтися своїм потовиділенням, і це робить виділення поту ще більш рясним.

Носіть вільний одяг

Тісний одяг може погіршити пітливість, так як між шкірою і тканиною залишається мало місця. Замість цього Перрі рекомендує носити вільний бавовняний одяг, на якому не буде видно плями поту.

Підготуйте пахви до антиперспіранту

За словами Перрі, пахви повинні бути чистими і сухими перед використанням антиперспіранту. А також його слід наносити як вранці після душу, так і безпосередньо перед сном.

Це пов’язано з тим, що інгредієнтам потрібен час, щоб створити закупорку потових проток.

Уникайте продуктів і напоїв, які викликають пітливість

Слід уникати не тільки гострої їжі, але й кофеїну, які стимулює наднирники, які відіграють ключову роль в процесі потовиділення.

Постарайся зберігати холоднокровність

Можливо, найефективніший спосіб позбутися від потовиділення, викликаного факторами навколишнього середовища, це знайти способи зберігати прохолоду.

Перрі рекомендує триматися подалі від сонця та сидіти в тіні на вулиці, а в приміщенні використовувати вентилятори для охолодження приміщень.

Він також радить підтримувати гідратацію, випиваючи багато води.

Джерело: Еxpress