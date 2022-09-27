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Просто, эффективно, доступно: три способа снизить высокое кровяное давление

27 сентября 2022, 11:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Главный медицинский директор одной из американских клиник, доктор медицинских наук Джейкоб Хаскалович, основываясь на собственном практическом опыте, назвал три простых и эффективных способа снизить высокое кровяное давление.

— Главная опасность том, что можно иметь высокое кровяное давление и не знать об этом. Вот почему так важны регулярные медицинские осмотры, — настаивает медик.

По его словам, высокое кровяное давление не только вызывает усталость, но и повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Невылеченное высокое кровяное давление также может привести к проблемам с почками, сердцем и зрением.

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Три способа, как снизить давление:

  • ешьте меньше соли. Соль повышает кровяное давление, потому что она побуждает организм удерживать воду, что увеличивает нагрузку на вены;
  • поддерживайте низкий уровень стресса. Реагируя на стресс, наше тело вырабатывает гормоны, чтобы помочь справиться с возможной чрезвычайной ситуацией, что заставляет сердце биться быстрее, чем обычно;
  • следите за своей талией. Перенос слишком большого веса может увеличить риск высокого кровяного давления.

Отмечается, что мужчины находятся в группе риска, если объем их талии превышает 102 см, у женщин — 89 см.

Источник: EatThis, NotThat!

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