Врач-дерматолог из Бостона Эбигейл Уолдман поделилась в социальных сетях простым тестом, с помощью которого мамы могут самостоятельно определить, насколько опасна сыпь у ребенка и стоит ли срочно обращаться к специалисту.

Для его проведения понадобится пустой прозрачный стакан.

Она отметила, что дерматологи и сами часто используют этот тест для выявления опасных высыпаний, однако применяют, конечно, не стакан, а предметное стекло.

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Клинический директор Центра дерматологической хирургии имени Мооса больницы Бригама даже не надеялась, что ее сообщение вызовет такой бешеный резонанс.

Всего за неделю ее видео уже просмотрели более 3,6 млн раз, Уолдман получила более 210 тыс. лайков. Столько людей сочли ее совет интересным и полезным.

На самом деле тест абсолютно простой и необременительный. Пустой стакан для воды надо крепко прижать к сыпи. Под давлением стекла простая сыпь, не представляющая угрозы, исчезает.

А вот если она не меняется, остается под стеклом темно-розовой, красной или фиолетовой, это может быть признаком того, что поражены кровеносные сосуды кожи.

Если у ребенка к тому же наблюдается повышение температуры, вялость, головная боль, тошнота, это свидетельствует о серьезной проблемы.

К примеру, менингите, сепсисе, воспалении кровеносных сосудов.

Тогда важно срочно обратиться за медицинской помощью.

Стеклянный тест очень чувствителен у больного ребенка с новой сыпью. Для здорового малыша, или у ребенка, который проходит химиотерапию, или имеет низкий уровень тромбоцитов, он менее надежен.

Не подходит он и для взрослых, которые, к тому же, чаще принимают лекарства для разжижения крови.

Тест со стеклом можно проводить в любом месте на теле, но он менее чувствителен на ногах.

Поделившись стеклянным тестом в социальных сетях врач надеется, что это потенциально может спасти жизнь какому-то малышу.

В одном из комментариев под видео как раз об этом и говорится.

Женщина написала, что в детстве такой тест действительно спас ей жизнь, потому что мама знала о нем. И скорая вовремя доставила ребенка с менингитом в больницу.

Источник: Newsweek