Лікарка-дерматологиня з Бостона Ебігейл Волдман поділилася в соціальних мережах простим тестом, за допомогою якого мами можуть самостійно визначити, наскільки небезпечним є висип у дитини і чи варто терміново звертатися до фахівця.

Для його проведення знадобиться порожня прозора склянка.

Уолдман зазначила, що дерматологи й самі часто використовують цей тест для виявлення небезпечних висипань, проте застосовують, звісно, не склянку, а предметне скло.

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Клінічна директорка Центру дерматологічної хірургії імені Мооса лікарні Брігама навіть не сподівалася, що її допис викличе такий шалений резонанс.

Усього за тиждень відео дерматологині вже переглянули понад 3,6 млн разів, Волдман отримала понад 210 тис. лайків. Стільки людей визнали її пораду цікавою і корисною.

Насправді тест абсолютно простий і необтяжливий. Порожню склянку для води треба міцно притиснути до висипу. Під тиском простий висип, що не становить загрози, зникає.

А от якщо він не змінюється, залишається під склом темно-рожевим, червоним або фіолетовим, це може бути ознакою того, що уражені кровоносні судини шкіри.

Якщо у дитини до того ж спостерігається підвищення температури, млявість, головний біль, нудота, не виключена серйозна проблема.

Приміром, менінгіт, сепсис, запалення кровоносних судин.

Тоді важливо терміново звернутися за медичною допомогою.

Скляний тест дуже чутливий у хворої дитини з новою висипкою. Для здорового малюка, або у дитини, яка проходить хіміотерапію, чи має низький рівень тромбоцитів, він менш надійний.

Не підходить він і для дорослих, які, до того ж, частіше приймають ліки для розрідження крові.

Тест зі склом можна проводити будь-де на тілі, але він менше чутливий на ногах.

Поділившись скляним тестом у соціальних мережах, лікарка сподівається, що це потенційно може врятувати життя якомусь малюку.

В одному з коментарів під відео якраз про це і йдеться.

Жінка написала, що в дитинстві такий тест дійсно врятував їй життя, бо мама знала про нього. І швидка вчасно доставила дитину з менінгітом до лікарні.

Джерело: Newsweek