Украина получила вакцины против гепатита В и кори в качестве гуманитарной помощи. Об это сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

— В начале августа в Украину доставили 8 500 десятидозных флаконов вакцины против гепатита В (в общей сложности – 85 тыс. доз) и 100 тыс. однодозных флаконов многокомпонентной вакцины против кори, паротита и краснухи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все дозы вакцины против кори, паротита и краснухи уже доставлены в регионы. Сейчас готовится развоз вакцины против гепатита В.

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Минздрав напомнил, что обе вакцины внесены в Национальный календарь профилактических прививок, их можно получить бесплатно в учреждениях здравоохранения, имеющих заключенный договор с Национальной службой здравоохранения (НСЗУ).

Вакцину против гепатита В делают младенцам еще в роддоме в первые сутки жизни, а затем в 2 и 6 месяцев. Вакцинация рекомендована и взрослым. Прививку от кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи делают в 12 месяцев и 6 лет.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается также поступление в страну 600 тыс. доз оральной вакцины против полиомиелита и 99 500 доз инактивированной вакцины против полиомиелита в качестве гуманитарной помощи Детского фонда ООН (UNICEF).

Все вакцины, внесенные в Национальный календарь профилактических прививок, есть в наличии.

Например, по состоянию на 1 июля в Украине было:

1 377 625 доз анатоксина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДП-м);

964 923 дозы вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка с цельноклеточным коклюшным компонентом;

358560 доз вакцины для профилактики туберкулеза.

Сообщается, что имеющихся остатков и запланированных поступлений вакцин достаточно для обеспечения потребности Украины в прививках до января 2023 года.