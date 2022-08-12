Україна отримала вакцини проти гепатиту В і кору як гуманітарну допомогу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

– На початку серпня в Україну доставили 8 500 десятидозних флаконів вакцини проти гепатиту В (загалом – 85 тис. доз) і 100 тис. однодозних флаконів багатокомпонентної вакцини проти кору, паротиту і краснухи, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи вже доставлені в регіони. Наразі готується розвезення вакцини проти гепатиту В.

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МОЗ нагадав, що обидві вакцини внесені до Національного календаря профілактичних щеплень, їх можна отримати безкоштовно в закладах охорони здоров’я, що мають укладений договір з Національною службою охорони здоров’я (НСЗУ).

Вакцину проти гепатиту В роблять немовлятам ще в пологовому будинку в першу добу життя, а потім в 2 і 6 місяців. Вакцинація рекомендована і дорослим. Щеплення від кору, епідемічного паротиту (свинки), краснухи роблять в 12 місяців і 6 років.

Зазначається, що найближчим часом очікується також надходження в країну 600 тис. доз оральної вакцини проти поліомієліту і 99 500 доз інактивованої вакцини проти поліомієліту як гуманітарної допомоги дитячого фонду ООН (UNICEF).

Усі вакцини, внесені до Національного календаря профілактичних щеплень, є в наявності.

Наприклад, станом на 1 липня в Україні було:

1 377 625 доз анатоксину для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену (АДП-М);

964 923 дози вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом;

358560 доз вакцини для профілактики туберкульозу.

Повідомляється, що наявних залишків та запланованих надходжень вакцин достатньо для забезпечення потреби України у щепленнях до січня 2023 року.