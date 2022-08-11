Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 3 893 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. Для порівняння, попереднього тижня коронавірусну хворобу виявили у 2 786 українців. За останній час захворюваність зросла на 39%, повідомляють у Центрі громадського здоров’я України.

Збільшення кількості хворих реєструють практично у всіх регіонах. Втім, зважаючи на кількість випадків на 100 тис. населення, інтенсивність поширення вірусу досить низька і поки не загрозлива, розповіла у коментарі Фактам ICTV Оксана Кошалко – керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров’я.

Поки ситуація не критична, втім нова хвиля захворюваності може розпочатися в Україні вже у вересні, кажуть у ЦГЗ. Традиційно, коли зростає кількість хворих на респіраторні захворювання.

Зараз дивляться

– Коронавірус нікуди не пішов, це було питання часу. Ми прогнозували ще весною, коли було значне зниження захворюваності, що підйом буде восени. Це сприятливі погодні умови для поширення усіх респіраторних захворювань, – каже Оксана Кошалко.

У нас велика міграція населення через кордони. У багатьох країнах Європи також реєструється зростання захворюваності. Новий варіант вірусу Омікрон вже зареєстровано в Україні.

– Я думаю, десь ближче до кінця вересня – початку жовтня ми матимемо значну кількість хворих, – прогнозує Оксана Кошалко.

За її словами, очевидно, восени поширюватиметься різновид штаму Омікрон, яким українці масово хворіли у січні 2022 року. Він має менш виражені симптоми та в рази меншу летальність, порівняно зі штамом Дельта. Але від важкого перебігу недуги ніхто не застрахований, особливо пацієнти з групи ризику – з хронічними та супутніми недугами.

Щодо повернення маскового режиму чи обов’язкової наявності сертифікатів про вакцинацію, у Центрі громадського здоров’я наголосили, на період воєнного стану виконання постанови щодо дії карантинних обмежень поки призупинено.

Втім, залежно від епідеміологічної ситуації у країні обмеження можуть знову впровадити. Адже зростання захворюваності точно буде, а медична система від 24 лютого і так дуже навантажена.