По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано 3 893 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Для сравнения, на прошлой неделе коронавирусную болезнь обнаружили у 2 786 украинцев. За последнее время заболеваемость выросла на 39%, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Увеличение числа заболевших регистрируют практически по всем регионам. Впрочем, учитывая количество случаев на 100 тыс. населения, интенсивность распространения вируса достаточно низкая и пока не угрожающая, рассказала в комментарии Фактам ICTV Оксана Кошалко – руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья.

Пока ситуация не критична, впрочем, новая волна заболеваемости может начаться в Украине уже в сентябре, говорят в ЦОС. Традиционно, когда растет количество больных респираторными заболеваниями.

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– Коронавирус никуда не ушел, это был вопрос времени. Мы прогнозировали еще весной, когда было значительно снижение заболеваемости, что подъем будет осенью. Прежде всего, это благоприятные погодные условия для распространения всех респираторных заболеваний, — говорит Оксана Кошалко.

У нас большая миграция населения через границы. Во многих странах Европы также регистрируется рост заболеваемости. Новый вариант вируса Омикрон уже зарегистрирован в Украине.

— Я думаю, где-то ближе к концу сентября — началу октября у нас будет значительное количество больных, — прогнозирует Оксана Кошалко.

По ее словам, очевидно, осенью будет распространяться разновидность штамма Омикрон, которым украинцы массово болели в январе 2022 года. Он имеет менее выраженные симптомы и в разы меньшую летальность по сравнению со штаммом Дельта. Но от тяжелого течения болезни никто не застрахован, особенно пациенты из группы риска – с хроническими и сопутствующими недугами.

Относительно возвращения масочного режима или обязательного наличия сертификатов о вакцинации, в Центре общественного здоровья отметили, что на период военного положения выполнение постановления о действии карантинных ограничений пока приостановлено.

Впрочем, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране ограничения могут снова внедрить. Ведь рост заболеваемости точно будет, а медицинская система с 24 февраля и так очень нагружена.