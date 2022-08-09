Вакцинацией от полиомиелита за январь-июнь 2022 года было охвачено только 33,3% детей в возрасте до года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

По данным ЦОЗ, показатель охвата прививкой против полиомиелита составляет:

для детей до 1,5 лет – 33,5%;

для детей до 6 лет – 33,2%;

для детей до 14 детей – 28,6 %.

При этом медики напоминают, что на первом году жизни ребенок должен получить две дозы вакцины инъекционно (ИПВ) в два и четыре месяца, в шесть месяцев ребенок получает капли (ОПС). Также капли ребенок получает в 1,5 года, 6 лет и 14 лет.

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Таким образом, иммунитет к полиомиелиту к концу жизни формируют шесть доз вакцины.

Важно! Полиомиелит – очень заразное и опасное инфекционное заболевание. Вирус полио инфицирует воду и пищу, передаваемую от человека к человеку, как правило, через грязные руки в рот, после чего размножается в кишечнике.

Полиовирус также может оставаться на игрушках и бытовых вещах, которые трогают инфицированные люди.

В некоторых случаях заболевание приводит к неизлечимому параличу конечностей.