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Вакцинація

Вакцинація в Україні: з початку року щеплення від поліомієліту отримали близько 33% дітей

9 Серпня 2022, 16:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Вакцинацією від поліомієліту за січень-червень 2022 року було охоплено лише 33,3% дітей віком до року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

За даними ЦГЗ, показник охоплення щепленням проти поліомієліту становить:

  • для дітей до 1,5 років – 33,5%;
  • для дітей до 6 років – 33,2%;
  • для дітей до 14 дітей – 28,6 %.

При цьому медики нагадують, що на першому році життя дитина повинна отримати дві дози вакцини ін’єкційно (ІПВ) в два і чотири місяці, в шість місяців дитина отримує краплі (ОПС). Також краплі дитина отримує в 1,5 року, 6 років і 14 років.

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Таким чином, імунітет до поліомієліту до кінця життя формують шість доз вакцини.

Важливо! Поліомієліт – дуже заразне і небезпечне інфекційне захворювання. Вірус поліо інфікує воду і їжу, передану від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується в кишечнику.

Поліовірус також може залишатися на іграшках і побутових речах, яких торкаються інфіковані люди.

У деяких випадках захворювання призводить до невиліковного паралічу кінцівок.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Вакцинація МОЗ України статистика
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