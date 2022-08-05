Представники охорони здоров’я штату Нью-Йорк закликали нещеплених дітей і дорослих зробити щеплення від поліомієліту, пославшись на нові докази можливого поширення небезпечного вірусу.

Як повідомляється, вірус поліомієліту був виявлений у семи різних зразках стічних вод у двох сусідніх округах на північ від Нью-Йорка.

На сьогодні тільки одна людина дала позитивний результат на поліо – нещеплений дорослий в окрузі Рокленд, який страждав на параліч.

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– Жителі Нью-Йорка повинні знати, що на кожен спостережуваний випадок паралітичного поліомієліту можуть бути сотні інших інфікованих людей, — йдеться в заяві комісара охорони здоров’я штату Мері Т. Бассетт.

Вона закликала жителів мегаполісу, в тому числі вагітних і дітей віком від двох місяців, пройти вакцинацію, як надійний захист від небезпечного вірусу.

Відзначається, що поліомієліт, колись одна з найстрашніших хвороб в країні, був оголошений ліквідованим в Сполучених Штатах в 1979 році, більш ніж через два десятиліття після того, як стали доступні вакцини.

Більшість людей, інфікованих поліомієлітом, не мають симптомів, але все ж можуть виділяти вірус і передавати його іншим протягом декількох днів або тижнів.

Невеликий відсоток хворих на поліомієліт людей страждає на параліч. Хвороба смертельна для 5-10% паралізованих.