Представители здравоохранения штата Нью-Йорк призвали непривитых детей и взрослых сделать прививку от полиомиелита, сославшись на новые доказательства возможного распространения опасного вируса.

Сообщается, что вирус полиомиелита был обнаружен в семи различных пробах сточных вод в двух соседних округах к северу от Нью-Йорка.

На сегодня только один человек дал положительный результат на полио — непривитый взрослый в округе Рокленд, который страдал параличом.

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— Жители Нью-Йорка должны знать, что на каждый наблюдаемый случай паралитического полиомиелита могут быть сотни других инфицированных людей, — говорится в заявлении комиссара здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт.

Она призвала жителей мегаполиса, в том числе беременных и детей в возрасте от двух месяцев, пройти вакцинацию, как надежную защиту от опасного вируса.

Отмечается, что полиомиелит, когда-то одна из самых страшных болезней в стране, был объявлен ​​ликвидированным в Соединенных Штатах в 1979 году, более чем через два десятилетия после того, как стали доступны вакцины.

Большинство людей, инфицированных полиомиелитом, не имеют симптомов, но все же могут выделять вирус и передавать его другим в течение нескольких дней или недель.

Небольшой процент заболевших полиомиелитом людей страдает параличом. Болезнь смертельна для 5-10% парализованных.