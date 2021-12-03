Согласно новому опросу, проведенному в США, большинство вакцинированных взрослых американцев намерены сделать ревакцинацию. Только один из пяти опрошенных заявил, что не хочет получать дополнительную дозу Covid-вакцины говорят.

Всего было опрошено почти 2 млн человек. Из них почти четверть уже получили бустерные дозы. 37% вакцинированных взрослых заявили, что обязательно получат одну, а 19% сказали, что сделают это скорее всего. Около 10%, вероятно, не получат ни одного, и 8% точно не сделают дополнительный укол.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний выпустил новое руководство сразу после проведения опроса, призывающее всех вакцинированных взрослых пройти ревакцинацию.

Опрос также нашел менее оптимистичную и более разочарованную публику, чем в январе 2020 года, даже до недавних новостей о варианте Омикрон. Около 58% заявили, что разочарованы состоянием вакцинации, по сравнению с 50% в январе. Около 48% выразили оптимизм по сравнению с 66% в январе.

Респонденты разделились во мнениях относительно того, как президент Джо Байден справляется с пандемией: 44% одобряют и 48% не одобряют.

Пандемические стрессы

Согласно отчету, несмотря на то, что вакцинированные хотят получить дополнительные дозы, непривитые, похоже, не собираются делать укол от смертельно опасного вируса.

Среди женщин, которые уже беременны или планируют забеременеть, около 64% ​​получили вакцину. В отчете отмечается, что это может отражать опасения по поводу воздействия вакцины на беременность, поскольку только 39% беременных или планирующих беременность женщин уверены, что вакцины безопасны для беременных.

Опрос также показал, что 53% взрослых заявили, что пандемия негативно повлияла на их психическое здоровье, в том числе 21% сказали, что она оказала серьезное негативное воздействие.

Около 43% заявили, что пандемия затруднила оплату предметов первой необходимости, включая жилье, коммунальные услуги и продукты питания, в том числе 56% семей с годовым доходом менее $40 тыс.

Почти половина респондентов заявили, что правительство не сделало достаточно, чтобы помочь малому бизнесу и людям с низкими доходами во время пандемии.