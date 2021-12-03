Згідно з новим опитуванням, проведеним в США, більшість вакцинованих дорослих американців мають намір зробити ревакцинацію. Тільки один з п’яти опитаних заявив, що не хоче отримувати додаткову дозу вакцини.

Всього було опитано майже 2 млн осіб. З них майже чверть вже отримали бустерні дози. 37% вакцинованих дорослих заявили, що обов’язково отримають одну, а 19% сказали, що зроблять це швидше за все. Близько 10%, ймовірно, не отримають жодного, і 8% точно не зроблять додатковий укол.

Центр США з контролю і профілактики захворювань випустив нове керівництво відразу після проведення опитування, що закликає всіх вакцинованих дорослих пройти ревакцинацію.

Опитування також виявило менш оптимістичну та більш розчаровану громадськість, ніж у січні 2020 року, навіть до останніх новин про варіант Омікрон. Близько 58% заявили, що розчаровані станом вакцинації, у порівнянні з 50% у січні. Близько 48% висловили оптимізм у порівнянні з 66% у січні.

Респонденти розділилися в думках щодо того, як президент Джо Байден справляється з пандемією: 44% схвалюють і 48% не схвалюють.

Пандемічні стреси

Згідно зі звітом, незважаючи на те, що вакциновані хочуть отримати додаткові дози, нещеплені, схоже, не збираються робити укол від смертельно небезпечного вірусу.

Серед жінок, які вже вагітні або планують завагітніти, близько 64% отримали вакцину. У звіті наголошується, що це може відображати побоювання з приводу впливу вакцини на вагітність, оскільки тільки 39% вагітних або тих, що планують вагітність, жінок впевнені, що вакцини безпечні для вагітних.

Опитування також показало, що 53% дорослих заявили, що пандемія негативно вплинула на їхнє психічне здоров’я, у тому числі 21% сказали, що вона мала серйозний негативний вплив.

Близько 43% заявили, що пандемія ускладнила оплату предметів першої необхідності, включаючи житло, комунальні послуги та продукти харчування, у тому числі 56% сімей з річним доходом менше $40 тис.

Майже половина респондентів заявили, що уряд не зробив достатньо, щоб допомогти малому бізнесу та людям з низькими доходами під час пандемії.