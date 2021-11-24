Країнам Європейського союзу слід розглянути можливість обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.
Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Робб Батлер. За його словами, відповідний крок пов’язаний зі зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні.
Експерт стверджує, що обов’язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.
Відповідній заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов’язковою у країні. Австрія також планує запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого 2022 року.
Водночас в Україні з 8 листопада діє обов’язкова вакцинація від коронавірусу для педагогів та держслужбовців. А з 9 грудні у цей список увійдуть працівники установ соціальної сфери, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, співробітники стратегічних для держави підприємств, таких як Укрпошта, Укрзалізниця.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що люди цих професій потрапили до списку, бо під час виконання професійної діяльності вони найбільше контактують з іншими людьми.