Експерт стверджує, що обов’язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.

Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Робб Батлер. За його словами, відповідний крок пов’язаний зі зростанням захворюваності на Covid-19 у регіоні.

Відповідній заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов’язковою у країні. Австрія також планує запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Водночас в Україні з 8 листопада діє обов’язкова вакцинація від коронавірусу для педагогів та держслужбовців. А з 9 грудні у цей список увійдуть працівники установ соціальної сфери, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, співробітники стратегічних для держави підприємств, таких як Укрпошта, Укрзалізниця.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що люди цих професій потрапили до списку, бо під час виконання професійної діяльності вони найбільше контактують з іншими людьми.