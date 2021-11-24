Странам Европейского союза следует рассмотреть возможность обязательной вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Робб Батлер. По его словам, соответствующий шаг связан с ростом заболеваемости Covid-19 в регионе.

Эксперт утверждает, что обязательная вакцинация увеличит количество привитых граждан стран ЕС, что должно снизить уровень заболеваемости. Он предложил странам задуматься над этой проблемой.

Соответствующему заявлению ВОЗ предшествовали слова комиссара Германии по туризму Томаса Барейса. Он отметил, что ожидает, что вакцинация станет обязательной в стране. Австрия также планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

В то же время в Украине с 8 ноября действует обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. А с 9 декабре в этот список войдут работники учреждений социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, сотрудники стратегических для государства предприятий, таких как Укрпочта, Укрзализныця.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что люди этих профессий попали в список, потому что во время выполнения профессиональной деятельности они больше всего контактируют с другими людьми.